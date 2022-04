Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern (Dienstag) hat der Internationale Währungsfonds (IWF) neue viel beachtete globale Wirtschaftsprognosen veröffentlicht (World Economic Outlook), darunter auch die Projektionen für CEE, Österreich und Westeuropa, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Insgesamt habe der IWF seine Wachstumsschätzungen, wie erwartet, gesenkt und den Inflationsausblick angehoben. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG das Gesamtszenario des IWF für CE/SEE, Österreich und den Euroraum würden aber zahlenmäßig (immer noch) als etwas optimistischer als ihr aktuelles Basisszenario ansehen.



Angesichts ihrer Erwartung, dass einige der Anpassungskosten in Europa bereits in den Jahren 2022 und 2023 deutlich zu spüren sein würden, da sich der "Wirtschaftskrieg" zwischen dem Westen und Russland noch immer fortsetze, würden sie sich mit ihrem etwas pessimistischeren Wirtschaftsszenario 2022/2023 wohlfühlen (d.h. mit etwas niedrigeren BIP-Wachstumsprognosen für 2023, wobei die Inflationswerte im Großen und Ganzen etwas über den IWF-Projektionen für 2022/2023 lägen). Nicht zu vergessen sei der Stichtag für die Daten/Prognosen des IWF, der spätestens Anfang April gewesen sei (oder früher, wie bei den Inflationszahlen), und wobei möglicherweise nicht alle jüngsten Eskalationsschritte im Zusammenhang mit der humanitären Tragödie in der Ukraine (und daraus folgenden Sanktionen) hätten berücksichtigt werden können. (20.04.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.