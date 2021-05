Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (04.05.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.pferdewetten.de habe am vergangenen Freitag Hintergrundinformationen über die Intensivierung der Sportwetten-Vermarktung bekannt gegeben.Im Mai und Juni werde pferdewetten.de die eigene Sportwetten-Plattform (www.sportwetten.de) durch Spots bei den TV-Sendern sowie digital auf diversen Kanälen der ProSiebenSat.1-Mediengruppe bewerben. Einen Schwerpunkt werde die Kampagne rund um die finalen Spieltage der Fußball-Bundesliga, des Finales der UEFA Champions League sowie der Gruppenphase der in dieses Jahr verschobenen Fußball-Europameisterschaft legen. Dabei würden in Summe rund 1.000 sportwetten.de-Spots ausgestrahlt.Der Fokus dieser Marketingmaßnahme liege auf der Stärkung der Markenbekanntheit und sei zeitlich nach Erachten des Analysten sehr gut gewählt, da die Neukundenakquise in der finalen Phase der Bundesliga und Champions League sowie zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft besonders effizient sein dürfte. So erhöhe beispielsweise auch der Wettbewerber bet-at-home.com seit Jahren schon während sportlichen Großveranstaltungen wie der EM oder WM sein Marketingbudget, um die sport-und wettaffinen Kunden zu gewinnen. Da pferdewetten.de die Guidance nach der Meldung zur Marketingkampagne nicht angepasst habe, sollten die hierfür aufzuwendenden Ausgaben (MONe: hoher sechsstelliger Mio.-Euro-Betrag) bereits eingeplant gewesen sein und weder die Jahresziele des Konzerns (EBIT zw. 3,0 und 4,0 Mio. Euro) noch die des Segments Sportwetten (Verbesserung des EBITs auf -1,5 bis -1,3 Mio. Euro; Vj.: -2,0 Mio. Euro) beeinflussen.Auch Markmann lasse seine Prognosen unverändert, da er bereits mit erhöhten Marketingaktivitäten zum Aufbau einer Markenbekanntheit gerechnet habe, und gehe weiterhin von einer Ergebnisverbesserung im Bereich der Sportwette auf ein EBIT i.H.v. -1,5 Mio. Euro aus.pferdewette.de habe mit der Marketingkampagne nach Erachten des Analysten einen guten Zeitpunkt gewählt, um die Bekanntheit der Wettplattform zu erhöhen und Neukunden zu akquirieren.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, ist nach wie vor vom Investment Case überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung für die pferdewetten.de-Aktie mit unverändertem Kursziel von 26,00 Euro. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link