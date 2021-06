XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

19,50 EUR -3,47% (22.06.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

19,80 EUR +1,54% (23.06.2021, 08:30)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (23.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) unter die Lupe.Hinter pferdewetten.de liege ein schweres Jahr. Wegen der Corona-Krise seien fast alle Pferderennen und Sportveranstaltungen abgesagt worden. Die Gesellschaft habe diese Zeit gut überstanden und sollte nun von einer Belebung des (Sport-)Marktes spürbar profitieren. Passend zum Start der Fußball-EM seien im Bereich Sportwette die Marketingmaßnahmen hochgefahren worden.Neben den Fußball-Aktivitäten stehe der Start des neuen Segments Online-Casino bevor: Die technischen und lizenzrechtlichen Vorbereitungen seien abgeschlossen. Die finale Genehmigung der Behörde dürfte bald eintrudeln. Das Angebot könne dann sofort live geschaltet werden. In den aktuellen Planungen seien bisher zwar keine Erträge aus diesem Bereich berücksichtigt, ein positiver Ergebnisbeitrag werde jedoch vom ersten Jahr an angestrebt. Abgerundet werde das Bild durch organisches Wachstum im Ausland mit dem Erwerb von Wettlizenzen."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest: Mit dem entsprechenden Newsflow dürfte die pferdewetten.de-Aktie ihre Konsolidierung auf hohem Niveau schon bald beenden und die Aufwärtsbewegung in Richtung 25 Euro fortsetzen. Das Papier bleibe eine heiße Wette, habe angesichts der guten Aussichten aber eine gute Quote. "Der Aktionär" spekuliere daher auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie: