Kurzprofil paragon GmbH & Co. KGaA:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme.



Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon GmbH & Co. KGaA aktive mobile Aerodynamiksysteme.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). (09.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) und bestätigen das Kursziel von EUR 50,00.Der von Megathemen geprägten Wachstumskurs müsse konjunkturelle Eintrübungen nicht fürchten, so die Einschätzung der Aktienexperten von EQUI.TS in Frankfurt/M. Die schließlich erwartungskonforme Geschäftsentwicklung bei paragon im Geschäftsjahr 2018 und die Auftragsentwicklung für 2019 und darüber hinaus zeige, dass das zentrale Element des Geschäftsmodells, nämlich die sehr schnelle Eroberung von Marktanteilen in einer sich sehr schnell wandelnden Automotive-Kundschaft valide bleibe, solange technische Innovationen entscheidend wären.Die per 01.04.2019 publizierte offizielle 19er-Finanzplanung passe zur EQUI.TS-Schätzung und sehe ein Umsatzplus von ca. 25% zum Vorjahr auf rund EUR 230 bis EUR 240 Mio., eine EBIT-Marge von ca. 8% (Vj.: 7,9%) sowie Sachinvestitionen von ca. EUR 40 Mio. vor.Alle drei Geschäftsbereiche sollten 2019 wachsen, trotz der aktuell "herausfordernden Marktsituation", die auch das paragon-Management konstatiere. Eine ambitionierte, aber realistische Einschätzung, so die Aktienexperten. Und eine gute Gelegenheit den Unterschied deutlich werden zu lassen und sich von Aktien anderer Autozulieferer abzusetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze paragon-Aktie: