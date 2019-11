Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:

ISIN paragon-Aktie:

DE0005558696



WKN paragon-Aktie:

555869



Ticker-Symbol paragon-Aktie:

PGN



Kurzprofil paragon GmbH & Co. KGaA:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme.



Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon GmbH & Co. KGaA aktive mobile Aerodynamiksysteme.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). (20.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN).Das Chance-/Risiko-Verhältnis zeige steigendes Potenzial, und träfe auf eine noch eingeschränkte Visibilität, so die Fachanalysten. Die operativen Anpassungsmaßnahmen würden beginnen zu wirken; die Kostenbasis sei auf den abgesenkten Planumsatz angepasst worden, was im Laufe des Jahres 2020 zunehmend wirken solle, analysieren die EQUI.TS-Analysten die jüngsten Entwicklungen bei paragon. Die Guidance für 2020 sehe Wachstum in allen drei Geschäftsbereichen vor. Nach der Kurs-, Erwartungs- und Schätzungsanpassung zeige das Chance-/Risiko-Verhältnis Potenzial; es treffe allerdings noch auf ein strapaziertes Investorenvertrauen.Der Q3/19-Konzernumsatz sei um -9,0% auf EUR 36,6 Mio. gesunken, was einzig am Segment "EM"(Voltabox) gelegen habe. Der Automotiveumsatz sei ggü. Vj. - entgegen dem Trend bei vielen Mainstream-Autozulieferern - um 9% auf EUR 31 Mio. gestiegen und sei auf kräftig ausgebaute Personalkapazitäten getroffen. Erneut hätten sich die Fokussierung auf Megatrends und das Premiumsegment mit einer robusten und wachsenden Automotive-Nachfrage bezahlt gemacht. Die eingeleiteten Gegenmaßnahmen (i.W. Personalabbau bei VBX) dürften ab Q4/19 spürbar Wirkung entfalten, würden die Aktienexperten schätzen.Konsequenterweise empfehlen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, in ihrer jüngsten Studie die Aktie von paragon zu halten. Das Kursziel werde bei EUR 27,50 belassen. (Analyse vom 20.11.2019)