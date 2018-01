Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:

Kurzprofil paragon AG:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie Tochterfirmen in Bexbach (Fa. SphereDesign), Shanghai (China) und in Austin (Texas, USA).



Vorstand:



Klaus Dieter Frers, Vorsitzender (Gründer und Mehrheitsaktionär)

Dr. Stefan Schwehr, Vorstand Technik



Aufsichtsrat:



Prof. Dr. - Ing. Lutz Eckstein, Vorsitzender

Hermann Börnemeier, Stv. Vorsitzender

Walter Schäfers (10.01.2018/ac/a/nw)







Delbrück (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Macquarie Funds Management Hong Kong Limited erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der paragon AG moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) ein Stück weit ausgebaut.Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben am 08.01.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der Aktien der paragon AG gesteigert.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der paragon AG sind folgende:0,50% Macquarie Funds Management Hong Kong Limited (08.01.2018)Börsenplätze paragon-Aktie:XETRA-Aktienkurs paragon-Aktie:79,80 EUR -1,12% (10.01.2018, 13:02)