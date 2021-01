Wien (www.aktiencheck.de) - Das neue Jahr beginnt so, wie das alte geendet hat: Von Lockdowns geprägte Dunkelheit des "Hier und Jetzt" auf der einen, das Licht am Ende des Tunnels in Form der begonnenen Impfungen auf der anderen Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dass das besagte Tunnelende weiterhin noch in einiger Entfernung liege, dürften die kommenden Tage zeigen. So sei mittlerweile davon auszugehen, dass der harte Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert werde. Unklar sei nur die Dauer, kolportiert werde eine Verlängerung bis Ende des Monats. Diesbezügliche Klarheit werde die morgige Spitzenrunde zwischen Kanzlerin Merkel und den Länderchefs bringen. Auch wenn die Dunkelheit des Tunnels damit nochmals länger dauern dürfte, hätten die Finanzmärkte das Erreichen dessen Endes aber schon lange vorweggenommen.



Der heute zur Veröffentlichung anstehende Sentix Index (Stimmungsumfrage unter Finanzmarktteilnehmern) für den Monat Januar, der eng mit der Aktienmarktentwicklung korreliere, dürfte angesichts der positiven Aktienmarktstimmung der letzten Wochen somit leicht angestiegen sein. Die im Oktober/November begonnene zweite Welle der Lockdowns werde jedoch dazu führen, dass das BIP in der Eurozone im vierten Quartal abermals zurückgehen werde. Dass der Konjunktureinbruch trotz mitunter identischer Lockdown-Maßnahmen wie im Frühjahraber deutlich milder ausfallen werde als in Q2 liege auch an der geänderten Rolle der Industrie, die sich aktuell als stabilisierendes Gegengewicht zum lockdowngeplagten Dienstleistungssektor erweise. Die heutigen Industrie-PMIs (Dezember) in Spanien und Italien dürften dies bestätigen, sollten beide Länder doch wie die bereits vorliegenden Schnellschätzungen für Deutschland, Frankreich und die Eurozone spürbar ansteigen und damit klar über der 50-Punkte-Marke notieren. Selbiges gelte auch für den bereits heute in der Früh veröffentlichen chinesischen Caixin Industrie-PMI, auch wenn der Indexstand von 53,0 etwas unter den Erwartungen gelegen habe. (04.01.2021/ac/a/m)



