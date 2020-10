Bild: https://p1.pxfuel.com/preview/343/791/756/money-back-up-save-money-save-bank-coins-economy.jpg

Windkraft

Sonnenenergie

Sonnenenergie treibt Häuser, Gebäude und eine Vielzahl anderer Gegenstände an, von Lichtern bis zu Radios. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Sonne in dieser Branche gerade erst aufgeht, konzentrieren Sie sich auf Unternehmen, die Solarmodule herstellen. Dies wird davon profitieren, wenn Hausbesitzer und Unternehmen zunehmend Solarenergie einsetzen. Und da auch die Regierung hier ein reges Interesse daran besitzt, diese Art der nachhaltigen Energie zu fördern, können Privatpersonen leicht einen Kredit bekommen, um eigene Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach oder sonst wo zu installieren. Diese Mikrokredite sind oftmals langfristig ausgerichtet, sodass die entstehenden Kosten über viele Jahre hinweg abgestottert werden.



Schadstoffreduzierung

Die Reduzierung ist hier der Schlüsselbegriff. Von der Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Industriekraftwerken bis zur Minimierung der Emissionen aus dem Auspuff Ihres Autos ist die Branche zur Kontrolle der Umweltverschmutzung auf dem Vormarsch. Dies ist die Branche, die jedes Mal reagiert, wenn die Gesetzgebung eine Verbesserung der Menge schädlicher Chemikalien vorschreibt, die in die Umwelt freigesetzt werden können. Hier sind zudem die Renditen und Dividenden auch sehr hoch, sodass man das eingesetzte Kapital häufig recht leicht mehren kann, um dann noch mehr anzulegen. Der Zinseszinseffekt kommt hier also voll zur Geltung.



Organisches Essen

Biobetriebe verzichten auf den Einsatz von Pestiziden, betreiben nachhaltige Anbaumethoden und verkaufen Produkte, die oft gesünder zu essen sind als solche, die aus dreisilbigen Wörtern bestehen, die man nicht aussprechen kann, und deren Haltbarkeit in Jahrzehnten gemessen wird. Sie betreiben auch Tiermanagementpraktiken, bei denen der Einsatz von Hormonen und Antibiotika vermieden wird, und halten diese Chemikalien von der Nahrungskette sowie vom Boden und Wasser rund um die Farmen fern. Dies ist Markt, der aktuell stark im Kommen zu sein scheint, denn weltweit gibt es immer mehr Initiativen. Also auch für den Aktienhändler bieten sich hier spannende Alternativen, Gutes zu tun und gleichzeitig das Geld nicht tatenlos auf dem Konto herumliegen zu lassen.



Fazit

Es gibt mehr als nur eine Handvoll an Möglichkeiten, wie man das eigene Geld investieren kann und damit noch gleichzeitig was Gutes für sich und die Umwelt tut. Mit ein wenig eingehender Recherche findet man zudem auch immer Optionen in der Region, um die Veränderungen direkt einsehen zu können. (27.10.2020/ac/a/m)









