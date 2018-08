Börsenplätze mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs mutares-Aktie:

11,15 EUR -0,45% (13.08.2018, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs mutares-Aktie:

11,20 EUR 0,00% (13.08.2018, 11:39)



ISIN mutares-Aktie:

DE000A0SMSH2



WKN mutares-Aktie:

A0SMSH



Ticker-Symbol mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil mutares AG:



Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (13.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX).mutares sei in den letzten Wochen ein großer Sprungnach vorn gelungen. Nachdem für 2018 mindestens drei Zukäufe in Aussicht gestellt worden seien, habe diese Zielmarke dank mehrerer Akquisitionen binnen kurzer Zeit schon jetzt übertroffen werden können, sofern alle vermeldeten Transaktionen auch erfolgreich abgeschlossen würden. Nach Aussage der Gesellschaft sei die Dealpipeline weiter gut gefüllt, so dass zumindest eine weitere Übernahme noch in diesem Jahr durchaus möglich erscheine.Positiv werte Steffen auch, dass der langjährige Rechtsstreit mit der Diehl-Gruppe bezüglich einer Übernahme aus dem Jahr 2013 endlich habe beendet werden können. Zwar sei die Vergleichszahlung von 7,5 Mio. Euro relativ hoch ausgefallen, sie sei aber weit unter der Forderung des Verkäufers in Höhe von 22,5 Mio. Euro (zuzüglich Zinsen) geblieben. Für mutares ist letztlich entscheidend, dass die Risiken beseitigt und die Managementkapazitäten entlastet werden konnten, so Holger Steffen, Analyst von SMC Research.Damit könne die Konzentration voll auf die weitere Expansion der Gruppe gerichtet werden. Das IPO der STS Group habe unter Beweis gestellt, welch hohe Wertschöpfung mit einem erfolgreichen Buy-and-Build-Ansatz erzielt werden könne. Dem Bewertungsmodell des Analysten liege die Annahme zugrunde, dass weitere große Projekte umgesetzt werden könnten. Daraus habe Steffen einen fairen Wert von 18,90 Euro abgeleitet, der trotz eines leicht positiven Diskontierungseffekts wegen der Berücksichtigung der Vergleichszahlung minimal unter der vorherigen Taxe (19,00 Euro) liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link