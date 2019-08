ISIN mobilezone-Aktie:

Kurzprofil mobilezone ag:



mobilezone (ISIN: CH0276837694, WKN: A14R33, Ticker-Symbol: TGE1, SIX Swiss Ex: MOZN) ist seit 1999 der führende unabhängige Spezialist für Telekommunikation der Schweiz mit Hauptsitz in Rotkreuz. In rund 120 Filialen und 9 Reparatur-Standorten in der ganzen Schweiz beraten wir unsere Privat- und Geschäftskunden seit über 20 Jahren mit Kompetenz bei allen Handy-Fragen. Hier geht es zu den Öffnungszeiten unserer Filialen.



Wir verkaufen Mobilgeräte, Zubehör, Gadgets und die dazu passenden Mobile-Abos der wichtigsten Mobilfunkanbieter der Schweiz. Als Partner aller grossen Provider und Hersteller finden wir unabhängig die Lösung, die am besten zu Ihnen passt. Daneben bieten wir eine breite Palette an Services für ein sorgenfreies, mobiles Leben an, wie Reparaturen, Handyversicherungen oder Rundum Lösungen wie unser mobilezone Service+ Paket.



Bei uns finden Sie exklusive Angebote und Aktionen zu Smartphone-Neuheiten, eine kompetente Beratung und spezielle Angebote für Geschäftskunden. Bei Fragen zu unseren Angeboten kann Ihnen unser Kundendienst zuverlässig weiterhelfen.



Bestellen Sie über unseren Online-Shop und lassen Sie sich Ihre Produkte kostenlos mit der Post nach Hause liefern. Oder holen Sie die Bestellung in Ihrer nächsten mobilezone-Filiale ab. Bestellungen vor 16:00 Uhr werden bereits am Folgetag geliefert. Die Zahlungsmethode passt sich dabei Ihren Wünschen an: Bei uns können Sie mit Kreditkarte, PostFinance, auf Rechnung oder Vorkasse bestellen.



Auch inhaltlich finden Sie bei mobilezone das Neuste aus der Smartphone-Welt. Stöbern Sie durch unseren Blog und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter. (29.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - mobilezone-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der mobilezone ag (ISIN: CH0276837694, WKN: A14R33, Ticker-Symbol: TGE1, SIX Swiss Ex: MOZN).mobilezone habe mobilit und IT Business Services in der Schweiz übernommen, die Einzelhändler und IT-Firmen bei der Telekommunikation unterstützen. Dies umfasse eine Web-Plattform für das interne Flottenmanagement von Mobilgeräten (200 Firmenkunden). Die Unternehmen würden einen Bruttogewinn von CHF 3 Mio. erzielen. Der Analyst schätze den Kaufpreis auf CHF 5 Mio. Als nächsten Kursimpuls sehe er die GJ19-Ergebnisse am 13.03.2020.Die Übernahme von mobilit sei ein kleiner Zukauf für das Schweizer B2B-Geschäft von mobilezone, das mit der Integration seine Position im B2B-Segment stärke - der Bruttogewinn steige dadurch nur um 2%, der Effekt für die Prognosen sei also gering.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die mobilezone-Aktie mit einem Kursziel von CHF 10,50 bestätigt. (Analyse vom 29.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link SIX Swiss Exchange-Aktienkurs mobilezone-Aktie:9,66 CHF +3,10% (29.08.2019, 12:22)LT Lang & Schwarz-Aktienkurs mobilezone-Aktie:8,56 EUR -0,12% (26.08.2019)