Kurzprofil mic AG:



Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur mic AG. (11.05.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) von "speculative buy" auf "buy" hoch.Um die vereinbarte Übernahme der Pyramid Computer GmbH umsetzen zu können, habe die mic AG als wesentliche Voraussetzung noch eine größere Barkapitalerhöhung durchführen müssen, um rund 10 Mio. Euro einzuwerben. Angesichts der Größe der Gesellschaft sei das eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe gewesen, die aber nun mit Bravour gemeistert worden sei. Etwa die Hälfte der Emission habe bei Bestandsaktionären platziert werden können, was eine große Unterstützung aus dem Aktionariat verdeutliche. Und die anschließende Privatplatzierung der übrigen Stücke sei sogar dreifach überzeichnet gewesen.Damit stünden nun nur noch zwei Sachkapitalerhöhungen an, mit denen die Übernahme von Pyramid umgesetzt werde. Das sei im Prinzip eine Formsache, weswegen Steffen nun eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion sehe.Der dann börsennotierten Gesellschaft Pyramid Computer traue Steffen eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäfts zu. Das Unternehmen profitiere mit dem Angebot von Self-Service-Terminals von dem Megatrend der Automatisierung und Digitalisierung des Kundenkontakts in zahlreichen Branchen. Eine zersplitterte Angebotsstruktur biete in diesem Bereich auch großes Potenzial für externes Wachstum.Mit dem erfolgreichen Abschluss der großen Barkapitalerhöhung sei zudem das Prognoserisiko des Modells von SMC Research deutlich gesunken.Auf der Basis und dank des hohen Kurspotenzials stuft Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, die mic-Aktie nun von "speculative buy" auf "buy" hoch. (Analyse vom 11.05.2021)