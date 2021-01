Börsenplätze mic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs mic-Aktie:

2,60 EUR -1,52% (11.01.2021, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs mic-Aktie:

2,62 EUR +0,77% (11.01.2021, 13:08)



ISIN mic-Aktie:

DE000A254W52



WKN mic-Aktie:

A254W5



Ticker-Symbol mic-Aktie:

M3BK



Kurzprofil mic AG:



Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur mic AG. (11.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) spekulativ zu kaufen.Am 28. Dezember 2020 habe die mic AG ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Auf der Tagesordnung hätten insbesondere die notwendigen Beschlüsse zur Umsetzung der im November vereinbarten vollständigen Übernahme der Pyramid Computer GmbH gestanden. Zur Finanzierung der Transaktion plane die mic AG noch eine größere Bezugsrechtskapitalerhöhung und zwei Sachkapitalerhöhungen. Diesen Vorhaben habe die Hauptversammlung - ebenso wie allen anderen Tagesordnungspunkten - mit einer großen Mehrheit zugestimmt, die Quoten hätten zwischen 97,8 und fast 100 Prozent gelegen.Das Unternehmen könne nun eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem anvisierten Erlös von 10,9 Mio. Euro durchführen (und dafür bis zu 6 Mio. Stücke neu ausgeben), für die Einbringung von Pyramid-Geschäftsanteilen bis zu 8,5 Mio. Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ausgeben (sodass die Alteigner von Pyramid letztlich 46 Prozent an der neu formierten Gesellschaft erhalten würden) und verfüge darüber hinaus über ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 1,0 Mio. Euro.Nachdem die Gesellschaft im letzten November bereits eine erste Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt und mit der Platzierung von 3,4 Mio. Aktien einen Bruttoemissionserlös von 6,7 Mio. Euro erzielt habe, würden die Hauptversammlungsbeschlüsse einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss der Übernahme darstellen. Den nächsten wichtigen Schritt stelle die Umsetzung einer weiteren großen Bezugsrechts-KE im ersten Halbjahr 2021 dar. Angesichts der großen Investorennachfrage bei der letzten Emission sehe der Analyst hierfür weiterhin gute Erfolgschancen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link