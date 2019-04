Die Guidance von micData für 2019 formuliere einen Gruppenumsatz von rund EUR 9 Mio. und ein positives Ergebnis der Diso, mittelfristig d.h. für das Jahr 2023 solle der Gruppenumsatz auf rund EUR 25 Mio. ansteigen bei einer Umsatzrendite von zumindest 10%.



Aus den bisher vorgelegten Zahlen des dritten Quartals erwarte der Analyst im abgelaufenen Geschäftsjahr bei micData noch einen Verlust von etwa 250 TEUR, der bei den Berechnungen zum Eigenkapital bereits berücksichtigt sei. Mit einer Aufstockung der Diso-Anteile auf bis zu 75% und Ausschüttungen der dann hochprofitablen Gesellschaft im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Euro-Bereich werde micData ab 2021 Cashflow-positiv. Bis dahin werde sie voraussichtlich ohne Berücksichtigung der Kapitalerhöhungen Cashflow-neutral sein.



Mit einem plausiblen, starken Wachstum des DaaS-Bereichs werde sich die operative Struktur und die Profitabilität der Diso ändern. Mit einem von dem Analysten erwarteten, eher stagnierenden Basisgeschäft mit einer Umsatzleistung von rund EUR 6 bis 9 Mio. bei einer EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Bereich, werde das dynamisch wachsende DaaS-Geschäft (CAGR 2018-2022: 67%) zunehmend das Profil der Gesellschaft bestimmen. Nach einem geschätzten Umsatzanteil von unter 25% im laufenden Geschäftsjahr erwarte der Analyst 2022 bereits einen Umsatzanteil von über 50%.



Damit einhergehen sollte eine bessere Wahrnehmung und eine höhere Bewertung der Gesellschaft. Weg von einem niedrigmargigen, IT-Business ohne nennenswerte Differenzierungsmerkmale hin zu einem stark skalierbaren, dynamisch wachsenden und hochmargigen Geschäft mit wiederkehrenden Erträgen.



Auf Basis der modifizierten Multiplikatorenbewertung, errechne der Analyst einen fairen Unternehmenswert der micData (inkl. Nettofinanzposition nach Bar-KE) von rund EUR 5,8 Mio. Grundlage sei eine 51%-Beteiligung an der Diso. Aus Vorsichtsgründen gehe der Analyst auch in Zukunft in seinen Berechnungen von keiner, wie vom Unternehmen geplanten Aufstockung der Anteile auf. Unter Annahme einer erfolgreichen Umsetzung der Kapitalmaßnahmen und einer Erhöhung der Aktienzahl auf 2,86 Mio. Stück, formuliere er ein Kursziel von EUR 2,00 je Aktie (vorher: EUR 4,00).



Das Anlageurteil für die micData-Aktie lautet weiterhin "kaufen", so Carsten Mainitz von SRH AlsterResearch. (Analyse vom 09.04.2019)



Die micData AG (ISIN: DE000A2TSS58, WKN: A2TSS5, Ticker-Symbol: M14K) und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Secure Data und Cloud Computing. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die micData Gruppe mit ihrem Secure Digital Workplace hochsensiblen Bereichen von Konzernen höchste Funktionalität und Sicherheit bei der Nutzung der digitalen Arbeitsplätze. Die Kunden sind Großunternehmen in Deutschland und der Schweiz, die typischen Nutzergruppen der Vorstandsbereich sowie M&A-, Rechts- und Patentabteilungen. (10.04.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - micData-Aktienanalyse von Aktienanalyst Carsten Mainitz von SRH AlsterResearch:Der Analyst von SRH AlsterResearch, Carsten Mainitz, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der micData AG (ISIN: DE000A2TSS58, WKN: A2TSS5, Ticker-Symbol: M14K).Die mehr als vierjährige Börsenhistorie der Münchner micData sei von vielen Enttäuschungen geprägt gewesen. Jetzt aber spreche eine Reihe von Gründen dafür, dass ein neues und erfolgreiches Kapitel für micData-Aktionäre aufgeschlagen werden könne. Mit einem Kapitalschnitt (4:1) und dem Drehen des bilanziellen Eigenkapitals in positives Terrain im abgelaufenen Geschäftsjahr (Schätzung AlsterResearch: TEUR 650) sei die Basis gelegt worden, um nun die Gesellschaft zu rekapitalisieren und Wachstumschancen zu nutzen.Ausgehend von aktuell 1,537 Mio. Aktien werde bis zum 11. April 2019 eine Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht (10:6) durchgeführt, womit 922.500 Aktien zu einem Preis von EUR 1,02 emittiert werden sollten. Nicht bezogene Aktien würden im Rahmen einer Privatplatzierung an Investoren platziert. Direkt anschließend solle eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 500 TEUR durch die Einbringung von Forderungen des Großaktionärs mic AG sowie die Ausgabe von 400.000 Aktien zu EUR 1,25 vollzogen werden. Nach der erfolgreichen und vollständigen Umsetzung der Kapitalmaßnahmen beliefe sich das Grundkapital auf EUR 2,86 Mio., das bilanzielle Eigenkapital sollte dann bei rund EUR 2,10 Mio. liegen und die Gesellschaft nahezu komplett entschuldet sein.Die Mittelverwendung sehe insbesondere eine Anteilaufstockung an der Diso durch Stärkung des Kapitals der Schweizer Gesellschaft vor. Größter Aktionär der micData bliebe die mic AG mit einem Anteil von dann rund 40%. Operativer Kern der micData sei die 51% Beteiligung am Schweizer IT-Dienstleister Diso AG. Die zweite Tochtergesellschaft Dimensio sei Anfang des Jahres veräußert worden. Neben dem Kerngeschäft einer klassischen IT-Gesellschaft verleihe die Dynamik des Bereichs "digitale Arbeitsplätze" Diso ein neues Gesicht. Schon 2022 werde über die Hälfte der Diso-Umsätze aus dem hochmargigen Desktop-as-a-Service (DaaS)-Geschäft stammen.DaaS vereine die Konzepte des Cloud-Computings mit der Desktop-Virtualisierung. Der virtualisierte Desktop werde aus dem Netz bereitstellt, d.h. von einem CloudService-Provider gehostet. Anwender könnten somit ihren Desktop unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und Endgerät nutzen. DaaS biete zahlreiche Vorteile.Durch die hohe Nachfrage global agierender Unternehmen nach Lösungen, die länderübergreifend und Endgeräte-unabhängig den Zugriff auf kritische Informationen aus der Cloud erlauben würden, werde Experten zu Folge den Markt um rund 22% p.a. wachsen lassen.Das von dem Analysten unterstellte Wachstum des DaaS-Bereichs bei Diso liege über 60% p.a. Diso positioniere sich als Spezialist für sichere digitale Arbeitsplätze für hochsensible Bereiche von Großunternehmen.Kundenspezifisch würden unterschiedliche Komponenten bzw. Lösungen basierend auf einem Zero-Trust-Ansatz für Anwender konfiguriert, die sich im Bereich von unternehmenskritischen Netzwerken bewegen würden. Das Zero-Trust-Modell bezeichne ein Sicherheitskonzept, das auf dem Grundsatz basiere, keinem Gerät, Nutzer oder Dienst innerhalb oder außerhalb des eigenen Netzwerks zu vertrauen. Es erfordere umfangreiche Maßnahmen zur Authentifizierung sämtlicher Anwender und Dienste sowie zur Prüfung des Netzwerkverkehrs.Die Anwender der Diso-Lösungen würden die höchste Hierarchie-Ebene von Unternehmen (Vorstand, Aufsichtsrat) sowie Anwender aus Bereichen mit höchsten Sicherheitsbedürfnisses wie z.B. den Feldern Mergers & Acquisition, Forschung & Entwicklung oder Vertragswesen umfassen. Somit entstehe durch persistente Speicherung und Cloud Back-up eine sichere, zuverlässige, skalierbare und kosteneffiziente Lösung, die alle Revisionsanforderungen erfülle, den vorgegebenen Compliance Anforderungen entspreche und ein hohes Maß an Flexibilität und Convenience verleihe.Kunden könnten jederzeit zentral und in Echtzeit auf benötigte Daten, Dokumente und Projekte zugreifen, auch von mobilen Endgeräten. Alle relevanten IT-Systeme des Kunden, wie z.B. SAP, würden von Diso über Schnittstellen oder alternative technische Lösungen in den sicheren digitalen Arbeitsplatz eingebunden.Die Equity Story und die Potenziale der micData-Aktie seien eng mit dem Erfolg der Diso-Aktivitäten verknüpft, insbesondere mit der unterstellen Dynamik des DaaS-Geschäfts. Eine Leuchtturmfunktion besitze der Kunde thyssenkrupp, für dessen Lösung sei auch ein Award im letzten Jahr gewonnen worden. Der Businessplan der Diso sehe vor, jedes Jahr ein bis zwei Neukunden aus dem Top-Segment der Großunternehmen, die die umfassende Secure-Workplace-Lösung in Anspruch nehmen würden, zu gewinnen. Hier unterstütze auch micData. Inklusive der laufenden Kundenbetreuung könne mit diesen Kunden jeweils ein jährliches Umsatzvolumen von bis zu EUR 1 Mio. erwirtschaftet werden.