XETRA-Aktienkurs mVISE-Aktie:

4,30 EUR +1,42% (14.09.2018, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs mVISE-Aktie:

4,33 EUR +0,70% (14.09.2018, 13:07)



ISIN mVISE-Aktie:

DE0006204589



WKN mVISE-Aktie:

620458



Ticker-Symbol mVISE-Aktie:

C1V



Kurzprofil mVISE AG:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (14.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V).mVISE habe im ersten Halbjahr den Umsatz um 73 Prozent auf 9,2 Mio. Euro gesteigert und dabei vor allem von den Effekten der letztjährigen SHS-Übernahme profitiert. Hierdurch habe auch das Ergebnis deutlich verbessert werden können: Das EBITDA habe um 160 Prozent zugelegt, während das EBIT zum ersten Mal in einem ersten Halbjahr ins Plus vorstoßen sei. Darüber hinaus berichte mVISE von einer sehr lebhaften Nachfrage nach der Integrationsplattform elastic.io, die sich zwar im ersten Halbjahr noch nicht umsatzseitig ausgewirkt habe, die aber für die zweite Jahreshälfte eine sprunghafte Erhöhung des Umsatz- und Ergebnisbeitrags des Produktgeschäfts erwarten lasse.Allein für August berichte mVISE von elastic.io-Umsätzen in Höhe des Wertes vom gesamten ersten Halbjahr, denen in den nächsten Monaten noch weitere größere Lizenzeinnahmen folgen sollten. Damit dürfte elastic.io die noch immer ausbleibenden Beiträge des zweiten Produkts SaleSphere wie auch den Abgang der Ende Juli verkauften Just Intelligence GmbH kompensieren, weswegen mVISE seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt habe. Auch Dr. Adam Jakubowski habe seine Schätzungen unverändert gelassen und sehe auf der Grundlage der Erwartung einer deutlichen Profitabilitätsverbesserung im zweiten Halbjahr den fairen Wert nun bei 7,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze mVISE-Aktie: