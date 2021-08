Börsenplätze init-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs init-Aktie:

48,20 EUR -0,52% (12.08.2020, 10:13)



XETRA-Aktienkurs init-Aktie:

48,10 EUR 0,00% (12.08.2020, 09:46)



ISIN init-Aktie:

DE0005759807



WKN init-Aktie:

575980



Ticker-Symbol init-Aktie:

IXX



Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX) ist weltweit führender Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen versteht die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, denen sich seine Kunden täglich stellen genau. Um sie bestmöglich zu unterstützen, deckt init alle Betriebsprozesse in einem vollintegrierten Telematiksystem ab und bietet ihnen eine große Servicevielfalt an. (12.08.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - init-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Vor nahezu exakt 20 Jahren ist init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX) an den Neuen Markt gegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Am 24. Juli 2001 habe das Karlsruher Systemhaus den Gang an die Börse geschafft - als Letztes am damals im Niedergang befindlichen Wachstumswerte-Segment. Mit den dabei vereinnahmten Mitteln habe init den Marktdurchbruch in Nordamerika und in der Folge auch in anderen Wachstumsmärkten geschafft.Während der Neue Markt längst Geschichte sei, habe der Digitalisierungs-Spezialist für den Öffentlichen Personennahverkehr eine nachhaltige Erfolgsstory geschrieben. In den zwei Jahrzehnten habe das durchschnittliche Wachstum mehr als zehn Prozent p.a. betragen. Der Umsatz habe in dieser Zeit von 22,9 Mio. auf mehr als 180 Mio. Euro zugelegt.Auch der Aktienkurs spiegele diese rasante Entwicklung wider: Nachdem er nach dem erfolgreichen Börsendebüt bis 2008 im Wesentlichen der Entwicklung des Deutschen Aktienindex gefolgt sei, habe die init-Aktie zu einem immer dynamischeren Höhenflug angesetzt. Ihr Kurs habe sich in den 20 init-Börsenjahren verachtfacht. Gegenüber dem DAX-Kurs bedeute das mehr als 600 Prozent Outperformance in diesem Zeitraum. Und: init-Aktionäre der ersten Stunde hätten ihren Einsatz allein durch die zwischenzeitlich gezahlten Dividenden von über sechs Euro pro Aktie mehr als zurückbekommen.Für die Aktionäre hätten sich diese Perspektiven mit einem Plus von rund 26 Prozent im Jahr 2021 ausgezahlt. Die Technologieaktie habe im Mai mit 43,10 Euro ein historisches Hoch markiert. Das entspricht rund dem 8,5Fachen des damaligen Emissionspreises, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur init-Aktie. (Ausgabe 31/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link