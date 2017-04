München (www.aktiencheck.de) - Die positive Entwicklung zahlreicher Frühindikatoren im Euroraum in den letzten Monaten deutet auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung hin, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das Wirtschaftswachstum dürfte im Prognosezeitraum ähnlich hoch ausfallen wie im Schlussquartal 2016 (+0,4% im Q1 2017, +0,5% im Q2 2017 und +0,4% im Q3 2017).



Der private Konsum wird aufgrund der jüngst gestiegenen verfügbaren Einkommen und der günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt der Haupttreiber dieser Entwicklung sein, obschon höhere Inflationsraten die Kaufkraft der privaten Haushalte etwas belasten werden. Zudem ist angesichts der positiven konjunkturellen Aussichten mit robusten Zuwächsen bei den gesamtwirtschaftlichen Investitionen im Euroraum zu rechnen. Dabei werden auch die Bauinvestitionen - von witterungsbedingten Schwankungen abgesehen - kräftig expandieren. Schließlich dürften die Exporte im Prognosezeitraum, angesichts der erwarteten Aufhellung der Weltkonjunktur, beschleunigt expandieren. (06.04.2017/ac/a/m)





