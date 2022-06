Am 1. Januar 2023 tritt das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern (1.000 Mitarbeiter ab 2024) werden verpflichtet, ihre Lieferketten auf potentielle Menschenrechts- und Umweltrechtsverletzungen zu analysieren und ein Meldesystem für Menschenrechts- und Umweltrechtsverletzungen in Lieferketten einzurichten. Knapp vier Fünftel der teilnehmenden Ökonominnen und Ökonomen gehen davon aus, dass das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz das Auslandsgeschäft für betroffene deutsche Unternehmen erschweren wird. Sie begründen das mit dem erhöhten bürokratischen Aufwand für Unternehmen und der Schwierigkeit für Unternehmen, die im Gesetz geforderten Informationen zu beschaffen.



Die Transaktionskosten stiegen durch das Gesetz an. Zudem bestehe das Risiko, dass Unternehmen als Folge des Gesetzes von einer geringeren Anzahl an Lieferanten ihre Vorprodukte beziehen müssten. Lediglich 15% sind der Meinung, dass das Auslandsgeschäft für betroffene Unternehmen durch das Gesetz nicht erschwert werde. Die Reputationsgewinne für Unternehmen seien höher als die zusätzlichen Kosten und es sei noch unklar, wie stark das Gesetz durchgesetzt werde. Mit "Weiß nicht" antworten 7%.



Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden ist der Meinung, dass die deutsche Außenwirtschaftspolitik die Handelsbeziehungen mit Autokratien einschränken sollte. Der Handel mit Autokratien berge große geopolitische Risiken und es habe sich gezeigt, dass Autokratien oftmals keine verlässlichen Handelspartner seien. Außerdem habe Deutschland eine Verantwortung, auch über seine Landesgrenzen hinweg, die Menschenrechte zu wahren. Manche Teilnehmende unterscheiden zwischen Handel und Abhängigkeit: Handel mit Autokratien sollte weiterhin möglich sein; Deutschland dürfe sich aber nicht in eine Abhängigkeit von Autokratien begeben.



Ein gutes Drittel will hingegen, dass die deutsche Außenwirtschaftspolitik die Handelsbeziehungen mit Autokratien nicht einschränkt. Deutschland solle sich nicht oder nur in Ausnahmefällen in die internen Angelegenheiten anderer Länder einmischen. Außerdem schade man mit einer Einschränkung der Handelsbeziehungen nicht nur den Autokraten, sondern in erster Linie den Menschen in den Autokratien. Autokratien könnten ohne Handel noch abgeschotteter und gefährlicher werden. Mit "Weiß nicht" antworten 7%.



Mehr als zwei Drittel der Teilnehmende sind der Meinung, dass EU-Zölle auf russische Energieimporte eine effektive Maßnahme seien, um Zahlungen an Russland zu reduzieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Energieversorgung in Europa möglichst gering zu halten. Zölle seien besser als Embargos und effektiver als Mengenbeschränkungen. Russland werde durch die Zölle gezwungen, den Exportpreis seiner fossilen Energieträger zu senken. Gleichzeitig würden die höheren Energiepreise für Verbraucher*innen in Europa für eine optimale Anpassung der knappen Ressourcen über den freien Markt sorgen.



Ein knappes Viertel der Teilnehmenden steht einem EU-Zoll auf russische Energieimporte skeptisch gegenüber und begründet das mit der Gefahr einer weiteren Steigerung der bereits hohen Verbraucherpreise. Russland habe insbesondere beim Gas eine große Verhandlungsmacht, sodass der Zoll hauptsächlich von der EU getragen werde, da die Nachfrage unelastisch sei. Einige Ökonom*innen lehnen einen Zoll ab, da dieser nicht weit genug gehe und fordern stattdessen ein komplettes Einstellen der Zahlungen an Russland. Mit "Weiß nicht" antworten 7%.



Russlands Drohungen eines Lieferstopps von fossilen Energieträgern in die EU und Chinas drastische Lockdowns in vielen Großstädten haben die Abhängigkeit Deutschlands von außereuropäischen Importen deutlich gemacht. Die Zuverlässigkeit der beiden Handelspartner wird jedoch nicht erst seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und der strikten Durchsetzung der Zero-Covid-Strategie in China angezweifelt. Bereits seit längerem wird diskutiert, ob der Handel mit Autokratien auch aufgrund von Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferketten eingeschränkt werden soll. Das 39. Ökonomenpanel von ifo und FAZ widmet sich den globalen Lieferketten und dem Handel mit Autokratien. Die Umfrage wurde vom 24. Mai 2022 bis zum 31. Mai 2022 durchgeführt. An der Umfrage nahmen 158 Ökonomen teil.

Die internationale Diversifizierung ist unter den teilnehmenden Ökonominnen und Ökonomen die beliebteste Maßnahme, um die Resilienz von Lieferketten zu stärken (88%). Auf den Plätzen zwei und drei folgen die verstärkte Beschaffung aus anderen EU-Ländern (Nearshoring) mit 64% und die erhöhte Lagerhaltung, für die sich knapp die Hälfte der teilnehmenden Ökonominnen und Ökonomen aussprechen. Gut ein Drittel spricht sich für die bessere Überwachung von Lieferketten aus und jeweils ein gutes Viertel befürwortet die verstärkte heimische Beschaffung (Reshoring) und die Wiedereingliederung von ausgelagerten Prozessen ins Unternehmen (Insourcing). Als weitere Maßnahme wird das "Second Sourcing" genannt, um die Resilienz von Lieferketten zu stärken. Zwei Ökonomen befürworten keine Maßnahmen; niemand antwortet mit "Weiß nicht". Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage möglich.

Einige Teilnehmende befürworten die konsequente CO2-Bepreisung bei Herstellung und Transport von Waren und Dienstleistung. Außerdem wird gefordert, dass die EU weitere Handelsabkommen abschließen und nicht tarifäre Barrieren senken solle, damit Unternehmen Anreize für eine verstärkte Diversifizierung ihrer Bezugsquellen und Abnehmer haben. Es gibt auch Stimmen, die sich für einen stärkeren Einsatz der Bundesregierung für mehr Vorratshaltung auf europäischer Ebene einsetzen, um die Resilienz deutscher Lieferketten zu stärken. In Abbildung drei werden die Freitextantworten grafisch aufbereitet. Wörter, die in der Abbildung größer erscheinen, wurden häufiger genannt.