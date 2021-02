Die Kandidatin Ngozi Okonjo-Iweala aus Nigeria sei erfahren in Finanz- und Entwicklungsthemen und könne auch Spannungen zwischen Staaten abbauen. Um bei den aktuell schwierigen Beziehungen zwischen den WTO-Mitgliedern zu vermitteln, ist politisches Geschick gefragt. Diese zentrale Eigenschaft bringe Frau Okonjo-Iweala mit. Eine Generaldirektorin könne nur Reformen durchführen, wenn die Mitglieder bereit seien, diese mitzutragen.



Das sei bedeutsam in einer Phase, in der wegen Corona sehr viele kleine Handelshemmnisse aufgebaut worden seien. Die aktuelle Krise sei aber auch eine gute Gelegenheit, die zentrale Rolle des Multilateralismus und der Zusammenarbeit zu zeigen. Auch in dieser Hinsicht bringe Okonjo-Iweala als Vorsitzende der weltweiten Impfallianz GAVI einschlägige Erfahrungen mit.



Zudem müsse die Streitschlichtung in der Welthandelsorganisation reformiert sowie der Handel mit digitalen Dienstleistungen und grenzüberschreitenden Klimazertifikaten geregelt werden. (15.02.2021/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Leiterin des ifo Zentrums für Außenwirtschaft, Lisandra Flach, hat die bevorstehende Wahl einer neuen Generalsekretärin der Welthandelsorganisation als "einzigartige Chance" bezeichnet, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach den schwierigen Trump-Jahren bestehe nun die Gelegenheit, die internationalen Verhandlungen über den Handel wiederzubeleben, um ein stabileres System zu erreichen, das nicht auf einseitigen Beziehungen beruhe. Vertrauen müsse wieder aufgebaut werden, sagte Flach am Montag in München.