Die deutschen Unternehmen suchen ständig neues Personal, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung.



Das ifo Beschäftigungsbarometer ist im August auf 105,1 Punkte gestiegen, nach 104,1 Punkten im Juli. Der Boom auf den deutschen Arbeitsmarkt geht weiter.



Der wichtigste Treiber der Beschäftigungsdynamik ist der Dienstleistungssektor. Das Barometer stieg dort auf den höchsten jemals gemessenen Wert. Auch Transport und Logistik waren zuletzt wichtige Wachstumstreiber. In der Industrie normalisierte sich nach einem zweijährigen Boom nach und nach die Einstellungsbereitschaft. Der Maschinenbau und die Elektrobranche bleiben dort aber die treibende Kraft. Im Handel ist die Mitarbeitersuche leicht expansiv ausgerichtet. Trotz Arbeitskräftemangel möchte das Bauhauptgewerbe seinen Personalstamm weiter ausweiten. (29.08.2018/ac/a/m)





