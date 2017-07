Linz (www.aktiencheck.de) - Vom deutschen ifo-Geschäftsklimaindex für Juli war ein leichter Rückgang erwartet worden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Stattdessen habe der wichtigste Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gestern mit 116,0 Punkten einen neuen Rekordwert erreicht. Laut Präsident des ifo-Instituts Clemens Fuest seien Unternehmen seit der Wiedervereinigung noch nie zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage gewesen und die deutsche Wirtschaft stehe unter Volldampf. Im Kontrast dazu erwarte der Internationale Währungsfonds (IWF) für Deutschland ein moderates Wirtschaftswachstum von 1,8% in diesem und 1,6% im nächsten Jahr, was im Rahmen der Eurozone eine unterdurchschnittliche Entwicklung wäre. Unser Optimismus bezüglich der deutschen Wirtschaft bleibt vorsichtig, so die Oberbank. (26.07.2017/ac/a/m)







