Linz (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn fiel der ifo-Geschäftsklimaindex um 0,4 Punkte auf 95,9 Punkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Besonders die chemische Industrie und die Hersteller elektrischer Ausrüstungen würden sich optimistischer zeigen. Der im Vorjahr starke Dienstleistungssektor und boomende Bau habe hingegen Schwäche gezeigt. Der Industrie-Verband BDI rechne für das laufende Jahr mit einem geringen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent. Konjunkturrisiken: Drohende US-Autozölle für die EU; zweites Handelsabkommen zwischen USA und China; bevorstehende Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien.Durch das enttäuschende ifo-Geschäftsklima in Deutschland habe der Euro gestern Kursverluste erlitten. Heute würden die anstehenden Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in Amerika veröffentlicht. Da man von einer Enttäuschung ausgehe, könnte der Euro kurzzeitig wieder gestützt werden. Zudem würden diese Woche die Zinsentscheidung der FED sowie die BIP-Zahlen des vierten Quartals für Interesse sorgen. Die heutige Handelsbandbreite bei EUR/USD liege zwischen 1,0980 und 1,1070. (28.01.2020/ac/a/m)