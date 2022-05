Linz (www.aktiencheck.de) - Ein Grund für die EUR-Erholung könnte der überraschende Anstieg des deutschen ifo-Geschäftsklimaindex sein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Experten hätten 91,4 Punkte erwartet. Tatsächlich seien 93,0 Punkte erreicht worden, während im April der Index noch bei 91,9 Punkte gelegen habe. Dies zeige, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft aufgehellt habe. Sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor sei die aktuelle Lage besser bewertet worden (Mai 99,5 / April 97,2 Punkte). Der Blick in die Zukunft sei allerdings dennoch mit Skepsis behaftet und die Erwartungen würden trüb bleiben. Die aktuelle Handelsbandbreite bei EUR/USD betrage 1,0600 bis 1,0750. (24.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



