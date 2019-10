Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich im bisherigen Jahresverlauf immer stärker abgekühlt, darüber konnte auch der leichte Monatsanstieg des ifo-Geschäftsklimaindexes (Fr., 25.10., 10:00 Uhr) im September von 94,3 auf 94,6 Punkte, der erste seit März dieses Jahres, nicht hinwegtäuschen, so die Analysten von Postbank Research.



So habe nämlich gleichzeitig der Pessimismus der Unternehmenslenker mit Blick auf die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate weiter zugenommen. Ursächlich für den sehr gedämpften Ausblick seien die nach wie vor hohe (geo-)politische Unsicherheit und die damit einhergehende Abschwächung der globalen Konjunktur. Angesichts zuletzt etwas positiverer Nachrichten - Teilabkommen im US-chinesischen Handelsstreit, gestiegene Wahrscheinlichkeit für eine einvernehmliche Brexit-Lösung - würden die Analysten von Postbank Research für Oktober bei den Geschäftserwartungen ein moderates Aufwärtspotenzial sehen. Der entsprechende ifo-Subindex sollte von 90,8 auf 91,2 Punkte steigen. Für die aktuelle Lage würden sie jedoch noch nicht mit einer Besserung rechnen. Der ifo-Lageindex dürfte vielmehr um 0,5 Zähler auf 98,0 Punkte nachgeben. In der Summe würde dies zu einem Rückgang des ifo-Gesamtindexes um 0,1 auf 94,5 Punkte führen.

(21.10.2019/ac/a/m)



