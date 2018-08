Bonn (www.aktiencheck.de) - Im November letzten Jahres hatte der ifo-Geschäftsklimaindex (Mo., 27.08., 10:00 Uhr) seinen Höhepunkt erreicht, so die Analysten von Postbank Research.



Seitdem sei er in sieben von acht Monaten gesunken. Dabei habe sich der Rückgang aber seit Mai deutlich verlangsamt. Zuletzt habe die noch verbleibende, leichte Abwärtstendenz ausschließlich aus der Erwartungskomponente resultiert, während der ifo-Lageindex sogar marginal habe zulegen können. Im August dürfte die Unternehmensstimmung in nicht unerheblichem Maße von einer Reihe politischer Entwicklungen beeinflusst werden. Da von diesen aber teilweise positive und teilweise negative Impulse ausgehen sollten, seien Ausmaß und Richtung des Einflusses unsicher. So dürfte die grundsätzliche Einigung zwischen der EU und den USA, bis auf Weiteres auf die Einführung weiterer Strafzölle zu verzichten, die Zuversicht insbesondere in deutschen Industrieunternehmen beflügeln. Dagegen sollten die türkische Währungskrise oder auch die weiter gestiegene Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits das Sentiment belasten. Unter dem Strich würden die Analysten von Postbank Research davon ausgehen, dass die Unternehmensstimmung ihre Stabilisierungstendenz fortsetze. Für den ifo-Gesamtindex würden sie dennoch mit einem nochmaligen leichten Rückgang um 0,2 auf 101,5 Punkte rechnen, der wohl in gleichem Maße von der Lage- und der Erwartungskomponente ausgehe. (24.08.2018/ac/a/m)



