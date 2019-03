Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im März zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder angestiegen, so die Analysten der Nord LB.



Sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen würden von den deutschen Unternehmen besser bewertet. Diese überraschend positiven Signale würden einen Hoffnungsschimmer liefern, dass die deutsche Konjunktur nach einem schwachen zweiten Halbjahr 2018 nun langsam wieder Fuß fasse. Zumindest könnte der Abschwung gestoppt werden. Das wäre angesichts der zuletzt zugenommenen Stimmung in Moll schon nicht schlecht. Dennoch schwebe über dem Land das Damoklesschwert eines Zollstreits mit der USA und der Brexit. Vielleicht würden sich aber in den heutigen Zahlen vom ifo Parallelen zum gestrigen Spiel der DFB-Elf erkennen lassen: Ein Sieg, Hoffnung auf wieder bessere Zeiten! (25.03.2019/ac/a/m)

