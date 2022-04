Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im April überraschend stabilisieren können, berichten die Analysten der Nord LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe leicht auf 91,8 Punkte zugelegt, was vor allem auf die Gegenbewegung bei den Erwartungen nach dem regelrechten Absturz im März zurückzuführen sei. Die deutsche Wirtschaft erweise sich zumindest derzeit als recht resilient. Aber auch die vorsichtige Haltung der Regierung mit Blick auf ein vollständiges Energieembargo gegen Russland dürfte den größten Befürchtungen in den Unternehmen entgegenwirken. Die weitere Stimmungsverschlechterung im Handel und im Baugewerbe würden aber belegen, dass die deutsche Wirtschaft in Teilen bereits stark mit den Belastungen durch den Energiepreisschub sowie neue Liefer- und Materialengpässe zu kämpfen habe. An einer Wachstumsabschwächung führe kaum ein Weg vorbei, das Ausmaß hänge sehr stark von den kaum zu prognostizierenden weiteren Entwicklungen im Konflikt mit Russland ab. (25.04.2022/ac/a/m)



