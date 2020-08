Hannover (www.aktiencheck.de) - Im August hat sich die Stimmung der deutschen Unternehmen weiter verbessert, so Tobias Basse von der NORD/LB.Da sich die Erwartungshaltung der deutschen Unternehmen in den vergangenen Monaten schon klar verbessert habe, möge man die heute gemeldeten Zahlen zum ifo-Geschäftsklima durchaus mit Optimismus interpretieren wollen. So sei festzuhalten, dass sich die Beurteilung der Aussichten inzwischen eindeutig nicht nur deshalb verbessere, weil die Lage so ausgesprochen schlecht sei. Zudem hätte ein weiteres Auseinanderdriften der beiden Komponenten Sorgen bezüglich der Bildung einer Erwartungsblase in der deutschen Wirtschaft wecken können.In jedem Fall seien die heute gemeldeten Zahlen des ifo-Instituts sehr gut kompatibel mit der Einschätzung, dass sich die ökonomische Aktivität in Deutschland ab dem 2. Halbjahr nachhaltiger erholen können werde. (25.08.2020/ac/a/m)