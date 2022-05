Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Mai überraschend positiv entwickelt, so die Analysten der Nord LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe deutlich auf 93,0 Punkte zugelegt, was vor allem auf eine verbesserte Einschätzung der aktuellen Geschäftslage zurückzuführen sei. Hier sei sogar trotz der vielfältigen Belastungen am aktuellen Rand das Vorkrisenniveau von Anfang 2020 wieder übertroffen worden. Die Verbesserung des Geschäftsklimas sei über die Sektoren hinweg breit unterstützt. Die deutsche Wirtschaft erweise sich derzeit als recht resilient und profitiere im Mai zudem von den jüngsten Lockerungen der Corona-Beschränkungen.



Gleichwohl hänge viel von der weiteren Entwicklung im Konflikt mit Russland ab, weshalb die deutschen Unternehmen bei den Geschäftserwartungen auffallend vorsichtig bleiben würden. Schnelle Fortschritte beim Thema Energiesouveränität seien strategisch von höchster Relevanz und wären ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der Konjunkturperspektiven. Die EZB werde im Juni eine klare und zügige geldpolitische Wende einleiten, nachdem mit den aktuellen Zahlen zur Konjunkturstimmung den Tauben das letzte Argument genommen sei. (23.05.2022/ac/a/m)





