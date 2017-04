Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex kann sich abermals verbessern - auf den besten Wert seit Juli 2011, so die Analysten der Nord LB.



Vor allem die Lagekomponente habe einen großen Anteil an der aktuellen Entwicklung: Die befragten Unternehmen hätten hier die achte Verbesserung in Folge zu Protokoll gegeben. Der Deutsche Wirtschaftshimmel könnte also schön blau sein, wenn es da nicht die zunehmende Zahl dunkler Wolken gäbe. Dies reflektiere sich aber derzeit nur leicht in den Geschäftserwartungen.



Ein Faktor dürfte die Wahl in Frankreich sein, die trotz Macron-Etappenerfolg am Wochenende noch nicht entschieden sei. Die Stichwahl sei am 7. Mai und auch das Parlament werde bald neu gewählt. Kritisch würden die Analysten auch die sich potenziell abzeichnende Änderung der US-Außenhandelspolitik sehen. Zudem habe der US-Präsident militärische Muskelspiele als Popularitätsbooster für sich entdeckt. Tatsächliche Auseinandersetzungen hätten schwerwiegende Folgen. (24.04.2017/ac/a/m)





