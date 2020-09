Automobil-Unternehmen erwarten weiterhin eine Zunahme ihrer Produktion, sind nicht mehr ganz so optimistisch wie im Monat zuvor: Der Indikator fiel leicht auf plus 48 Punkte, nach plus 49 im Juli. Von verbesserten Aussichten berichteten die Möbelhersteller mit 19 Punkten, nach 7 im Juli, und die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten mit 12 Punkten, nach plus 1 Punkt im Juli.



In der Chemie- und in der Pharmabranche blieben die Werte unverändert mit 19 und 22 Punkten.



Bei den Herstellern von Leder, Lederwaren und Schuhen lässt die Erholung weiter auf sich warten. Der Produktionsindex fiel drastisch auf minus 56 Punkte, nach minus 19 im Juli. Die Erwartungen in der Textil- und Bekleidungsindustrie haben sich nach einem Zwischenhoch im Juli wieder verschlechtert. Der Indikator fiel auf minus 10 und minus 15 Punkte im August. Bei den Getränkeherstellern fiel der Indikator auf plus 2 Punkte, nach plus 28 im Juli.



Mehr Details unter:



https://www.ifo.de/node/57814 (07.09.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie erwartet in den kommenden Monaten eine leichte Zunahme ihrer Produktion, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der entsprechende ifo-Indikator stieg im August auf plus 15,4 Punkte, nach plus 14,3 im Juli. "Nach und nach kommt der Motor der deutschen Wirtschaft, die Industrie, wieder in Gang", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Befragungen.Erstmals nach gut einem Jahr rechnen die Maschinenbauer damit, dass sich ihre Produktion wieder ausweitet. Der Index stieg auf plus 3 Punkte, nach minus 12 im Juli. Auch die Erwartungen in der Metallerzeugung und bearbeitung sind nach fast zwei Jahren erstmals positiv mit plus 5 Punkten, nach minus 11 im Juli.