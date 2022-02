München (www.aktiencheck.de) - Die Bereitschaft der Unternehmen in Deutschland, Personal einzustellen, hat deutlich zugenommen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Februar auf 104,3 Punkte gestiegen, nach 102,5 Punkten im Januar. Die Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie beflügelten die Personalpläne der Unternehmen.



In der Industrie ist das Beschäftigungsbarometer gestiegen. Nahezu alle Branchen suchten neues Personal. Im Dienstleistungssektor hat der Indikator ebenfalls zugelegt. Selbst das Gastgewerbe will wieder einstellen. Der Handel profitiert am stärksten von den geplanten Lockerungen der Coronabeschränkungen und plant, mehr Mitarbeitende anzuwerben. Auch Unternehmen im Baugewerbe suchen vermehrt neue Kräfte. (25.02.2022/ac/a/m)





