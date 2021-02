NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

127,24 USD +0,82% (10.02.2021, 22:00)



ISIN iRobot-Aktie:

US4627261005



WKN iRobot-Aktie:

A0F5CC



Ticker-Symbol iRobot-Aktie:

I8R



NASDAQ-Symbol iRobot-Aktie:

IRBT



Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gestern veröffentlichten Zahlen von iRobot seien klasse ausgefallen, denke der Aktienprofi. 480 Mio. USD Umsatz seien für das Abschlussquartal erwartet worden - letztendlich seien deutlich über 500 Mio. USD erlöst worden. Der Gewinn habe etwa um den 2,5-fachen Wert über dem gelegen, was die Analysten erwartet hätten. Die Nachfrage nach Haushaltsrobotern sei wieder angestiegen und iRobot habe noch ein paar Dinge in der Pipeline. Die Experten von "Der Aktionär" sind für iRobot durchaus optimistisch. Die Aktie sei natürlich auch geshortet. Wenn sie steige, könnte es also zu einer Art Short-Squeeze kommen. Die iRobot-Aktie wurde in der vergangenen Woche von "Der Aktionär" zum Kauf empfohlen - die Kaufempfehlung kam zur richtigen Zeit, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze iRobot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:115,06 EUR +9,75% (11.02.2021, 12:36)