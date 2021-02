XETRA-Aktienkurs home24-Aktie:

Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (11.02.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - home24: Wachstumsstory intakt - AktienanalyseDer Online-Möbelhändler home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) hat auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen 2020 einen Umsatz von 492 Mio. Euro erzielt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das entspreche einem Anstieg von 42 Prozent, was am oberen Ende der letzten Prognose liege, die am 11. November angehoben worden sei. Dabei hätten beide Segmente in ähnlicher Weise zu dem starken Wachstum im Gesamtjahr beigetragen - das europäische Segment umfasse die Aktivitäten im Heimatmarkt Deutschland sowie in Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das lateinamerikanische Segment umfasse die Aktivitäten in Brasilien. Im vierten Quartal 2020 hätten die Erlöse sogar um 50 Prozent auf 152 Mio. Euro zugelegt.Auch in puncto Profitabilität habe Home24 Fortschritte gemacht. Während die bereinigte EBITDA-Marge im vierten Quartal vier Prozent betragen habe, habe das EBITDA im Gesamtjahr um 45 Mio. auf 17 Mio. Euro (Marge: drei Prozent) verbessert werden können. Damit nicht genug: Im Vergleich zum Vorjahr sei der Auftragseingang währungsbereinigt um 58 Prozent geklettert, was insgesamt in einem währungsbereinigten Anstieg der Auftragseingänge von 46 Prozent im Gesamtjahr 2020 resultiert habe. Auch im ersten Quartal 2021 bleibe das Momentum positiv: Die Auftragseingänge hätten sich im Januar währungsbereinigt um mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Auf dieser Grundlage verspreche die für 31. März angekündigte Prognose für das Gesamtjahr 2021 Hochspannung. Für weiteren Rückenwind sorge der kürzlich erfolgreich durchgeführte Börsengang des brasilianischen Tochterunternehmens Mobly.Alles in allem ist die Wachstumsstory also vollkommen intakt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2021)Börsenplätze home24-Aktie: