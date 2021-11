Börsenplätze home24-Aktie:



XETRA-Aktienkurs home24-Aktie:

11,55 EUR +0,61% (04.11.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs home24-Aktie:

11,48 EUR -0,69% (04.11.2021, 09:02)



ISIN home24-Aktie:

DE000A14KEB5



WKN home24-Aktie:

A14KEB



Ticker-Symbol home24-Aktie:

H24



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. (05.11.2021/ac/a/nw)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd hebt Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der home24 SE spürbar an:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd stocken ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Online-Möbelhändlers home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) kräftig auf.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 03.11.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,41% auf 1,84% der home24-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den home24-Aktien:1,84% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (03.11.2021)1,31% Marshall Wace LLP (25.10.2021)1,01% GSA Capital Partners LLP (18.10.2021)0,81% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (02.11.2021)0,54% Acadian Asset Management LLC (02.11.2021)0,52% Otus Capital Management Limited (21.07.2021)0,51% Citadel Advisors LLC (03.11.2021)0,49% WorldQuant, LLC (03.11.2021)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 8,74% der home24-Aktien.