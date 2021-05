Mit der Fokussierung auf E-Mobilität setze der Hersteller von Getriebeteilen und -komponenten auf ein globales Wachstumsfeld. Laut Analysten werde der Markt für Elektromotoren 2028 rund 233 Milliarden Dollar schwer sein und dabei jährlich um mehr als sechs Prozent wachsen.



hGears habe in den letzten Jahren seine E-Mobilitätssparte sukzessive ausgebaut und sich in eine gute Position gebracht, um mit dem Mega-Trend zu wachsen. Für den "Aktionär" ist das Unternehmen ein Kandidat für die Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil hGears AG:



hGears, gegründet 1958 und mit Hauptsitz in Deutschland, ist ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Fokus auf Produkten für Absatzmärkte der E-Antriebstechnik. Das Unternehmen ist überzeugt, dass solche Endmärkte, insbesondere im Bereich der E-Mobilität, überaus attraktive Wachstumsperspektiven bieten. hGears agiert weltweit mit Produktionsstätten in den regionalen Schlüsselmärkten Europa und China. hGears entwickelt, fertigt und liefert Präzisionsteile sowie Teilsysteme und vollständige Gesamtsystemlösungen. Zu den Produkten gehören Getriebeteile, Zahnräder, Antriebswellen, Strukturkomponenten, komplette Getriebe und andere Komponenten. (11.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei der Umsetzung seiner IPO-Pläne legt hGears den nächsten Gang ein, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Hersteller von Getriebeteilen und -komponenten wolle mit dem Börsengang in Frankfurt einen dreistelligen Millionenbetrag einsammeln. Insbesondere der E-Mobilitätssektor solle bei hGears mittelfristig für kräftige Wachstumsraten sorgen.hGears habe die Preisspanne für seinen Börsengang, der am 21. Mai in Frankfurt stattfinden solle, bei 23 bis 31 Euro festgelegt. Am oberen Ende würden dem Unternehmen damit gut 74 Millionen Euro zufließen. Der Rest der bis zu 207 Millionen Euro gehe an die Beteiligungsgesellschaften Finatem, HPH Beteiligungs-UG und M-H Herzog Beteiligungs-UG.Der wichtigste Treiber dieser Ziele sei die E-Mobilitätssparte: Sie solle in den kommenden drei bis fünf Jahren etwa 150 Millionen Euro umsetzen - 2020 hätten rund 50 Millionen zu Buche gestanden.