Kurzprofil hGears AG:



Die hGears AG (ISIN: DE000A3CMGN3, WKN: A3CMGN, Ticker-Symbol: HGEA) mit Sitz in Schramberg (Baden-Württemberg) ist ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für Elektromobilität. Darüber hinaus produziert hGears Komponenten für elektrische Werkzeuge, z.B. für den Gartengebrauch, sowie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. (16.06.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - hGears-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Mit der hGears AG (ISIN: DE000A3CMGN3, WKN: A3CMGN, Ticker-Symbol: HGEA) bereichert seit Ende Mai ein interessanter Technologiewert den deutschen Kurszettel zum Themen-bereich E-Mobilität, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die neuen Aktien seien zu einem Preis von 26 Euro emittiert worden. Für risikobewusste Anleger biete sich eine gute Einstiegschance.Die 1958 gegründete hGears AG entwickle und fertige hochpräzise Komponenten für die Anwendung in drei Geschäftsbereichen: E-Mobilität, E-Werkzeuge und Konventionell (d. h. Premium- und Luxusautos, Motorräder und industrielle Anwendungen). Die Geschäftsbereiche E-Mobility und E-Tools hätten im Jahr 2020 gemeinsam 68% des Konzernumsatzes ausgemacht. E-Mobility sei dabei der größte Geschäftsbereich mit 36% des Konzernumsatzes gewesen. Und dort liege auch der klare strategische Fokus.Der Bereich umfasse Zahnräder, Antriebswellen und andere funktionskritische Komponenten, die in verbrennungsfreien elektrischen Antriebssystemen für E-Bikes sowie für Elektro- und Hybridfahrzeuge eingesetzt würden. Zum Kundenstamm von hGears gehöre eine Reihe großer Zulieferer, die Systeme zum maßgeschneiderten Einbau in Endprodukte entwickeln würden, z. B. Bosch und Schaeffler, sowie Erstausrüster wie Stihl, Makita und Hilti.Rund 35 Mio. Euro der dem Unternehmen daraus zugeflossenen 62,3 Mio. Euro (brutto) sollten zur Finanzierung von Investitionen in Produktionsanlagen zur Ausweitung der Fertigungskapazitäten mit Schwerpunkt auf den Bereich E-Mobility genutzt werden. 14 Mio. Euro würden zur vollständigen Rückzahlung sämtlicher Gesellschafterdarlehen benötigt, die restlichen rund 10 Mio. Euro sollten für die Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie für allgemeine Betriebszwecke verwendet werden.Laut Unternehmen hätten 2 Millionen der im Jahr 2020 in Europa verkauften E-Bikes Komponenten von hGears enthalten und das Management schätze den hGears-Marktanteil für in Europa verkaufte E-Bike-Antriebskomponenten im Jahr 2020 auf ca. 18%. Und der Markt für E-Mobilität wachse. Die aktuelle Marktkapitalisierung bei einem Aktienkurs von 26 Euro in Höhe von 270 Mio. Euro erscheint uns angesichts der exzellenten Wachstumschancen eher günstig, so die Experten von "AnlegerPlus News". Das mittelfristige Kursziel würden sie bei 35 Euro ansiedeln, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 22 Euro platziert werden. (Ausgabe 6/2021)