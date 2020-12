Es scheine logisch, auch künftig auf die aktuellen Krisengewinner zu setzen. Doch genau hieraus resultiere die Herausforderung für den aktiven Investmentmanager: Er müsse qualitativ gute und zukunftsfähige Unternehmen finden, die der Markt noch nicht als solche erkannt habe und die deshalb eine vergleichsweise attraktive Bewertung aufweisen würden. Ein gutes Unternehmen sei nicht automatisch eine gute Aktie - und ein steigender Aktienkurs sei nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die Qualität eines Unternehmens. Er sei lediglich das Ergebnis von Erwartungen der Marktteilnehmer. Entsprechend wichtig sei die Berücksichtigung einer Sicherheitsmarge, sollten die Erwartungen nicht erfüllt werden. Dieser Denkansatz grenze den Value-Investor von anderen Investoren ab und führe ihn zumeist in Unternehmen, Branchen oder Regionen, die nicht im Trend lägen.



Wie sich die Situation für Value-Aktien entwickle, hänge kurzfristig vor allem von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie dem politischen Umgang mit dieser ab. Auf längere Sicht könnte es lohnenswert sein, Unternehmen zu beobachten, die aufgrund der Corona-Krise unter Druck geraten seien und "auf staatliche Anordnung" Umsatzrückgänge hätten hinnehmen müssen, deren Geschäftsmodelle aber grundsätzlich intakt seien. Dazu könnten die Freizeit- und Tourismusindustrie gehören, die Unterhaltungsbranche, Brauereien, der Industriesektor (speziell Infrastruktur) aber auch der öffentliche Nahverkehr. Auch im Technologie-Sektor gebe es fast zu jedem bis zur Perfektion bepreisten Unternehmen ein attraktiv bewertetes Pendant, welches aufgrund des Wachstums vielleicht nicht das "bessere" Unternehmen, aber aufgrund der Bewertung langfristig die bessere Aktie inklusive Sicherheitsmarge sei.



Gleichzeitig könnte das größte Value-Potenzial vor allem darin bestehen, in bestimmten Unternehmen nicht investiert zu sein. Viele Unternehmen, deren Branchen und Geschäftsmodelle im Umbruch und Wandel stünden, würden einen Bewertungsabschlag verdienen und in einigen Fällen uninvestierbar bleiben, weil sie anders als nach optischem Anschein kein "Value Investment", sondern vielmehr eine "Value Falle" seien und zusätzlich oft nicht den Mindestanforderungen an eine hohe bilanzielle Qualität genügen würden.



Zeiten, in denen Bewertungen nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hätten, seien rückblickend nie ein guter Moment gewesen, undifferenziert in den Aktienmarkt einzusteigen und seien später oft als "Blase" betitelt worden. Langfristig bestehe ein enger Zusammenhang zwischen der Aktienmarktbewertung von heute und den Renditen von morgen. Es brauche allerdings Geduld, Disziplin und in Zeiten wie diesen manchmal ein hohes Maß an Durchhaltevermögen, um die Früchte des Value-Ansatzes ernten zu können - auch im Jahr 2021. (16.12.2020/ac/a/m)







Paderborn - Für Value-Investoren war 2020 erneut ein schwieriges Jahr, so André Schettler, CFA, Senior Portfoliomanager von BKC Asset Management. Die relative Underperformance zu so genannten Growth-Titeln auf Jahresbasis sei mit Abstand die höchste der vergangenen zehn Jahre gewesen. Langfristig könnte sich die Situation allerdings zum Vorteil Value-orientierter Investoren entwickeln. Value sei aber nicht gleich Value, daher müsse die Anlagestrategie stets an veränderte Gegebenheiten angepasst werden.