Datenschutz: Beim Schutz der Privatsphäre habe Europa mit der Datenschutzgrundverordnung eine Vorreiterrolle eingenommen. Diese schreibe vor, dass Unternehmen für jeden spezifischen Zweck die Erlaubnis zur Nutzung personenbezogener Daten einholen müssten und verhänge bei Verstößen Geldstrafen von bis zu 2% der weltweiten Einnahmen. Diese Regeln seien zwar lobenswert in ihrer Zielsetzung, aber sie würden es all jenen Unternehmen mit europäischen Mitarbeitern oder Kunden erschweren, da für sie die besonderen Datenschutzregeln gelten würden und damit indirekt große, etablierte Unternehmen bevorzugen. Neue Ideen hätten es dadurch noch schwerer, sich durchzusetzen.



Sicherheit: Für Sicherheits- und Polizeibehörden sei es kompliziert, wenn sich Informationen oder Beweise in verschlossenen Aktenschränken befinden würden, für deren Beschaffung Gerichtsbeschlüsse erforderlich seien. Jetzt würden sich die wertvollsten Informationen in der Cloud befinden und Technologiefirmen mitten in diese schwierigen Fragen hineinziehen. Die Pattsituation zwischen dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und Apple bezüglich des Zugriffs auf das iPhone eines Terrorverdächtigen habe die Debatte darüber angeheizt, wie Technologiefirmen den Datenschutz mit strafrechtlichen Ermittlungen in Einklang bringen würden.



Freiheit: Es werde noch komplizierter, wenn diese Fragen in Ländern ohne verankerte persönliche Freiheiten aufkämen. In China schreibe das Gesetz vor, dass die Bürger die Arbeit des nationalen Geheimdienstes unterstützen müssten. Technologieunternehmen würden sich in einer immer größer werdenden Kluft zwischen den chinesischen und westlichen Regierungsvorschriften befinden, insbesondere in Bezug auf das rasch expandierende Geschäft der Cloud-Dienste.



Demokratie: Die Demokratien würden den Druck auf Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen erhöhen, ungenaue oder beleidigende Inhalte zu überwachen. Je näher der Wahltermin in den Vereinigten Staaten rücke, desto mehr wachse die Sorge vor ausländischer Einmischung, die Zweifel an der Legitimität des Ergebnisses aufkommen lassen würden.



All dies hinterlasse einen der dynamischsten Sektoren der Weltwirtschaft, der zunehmend von Politik und Regulierung geprägt werde. Investoren müssten ein Auge auf die disruptiven Kräfte haben, die Innovation, Effizienz, Wandel und Profit weiterhin vorantreiben würden, und ein anderes auf die sich erweiternde Liste von Regeln.





Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, analysiert in seinen aktuellen Leitgedanken, in welcher Zwickmühle die Technologie-Branche und ihre Giganten Apple, Google, Amazon und Facebook zwischen wachsenden Bedürfnissen und zunehmender Regulation stecken und was daraus für Anleger folgt.

Die Macht der weltgrößten Technologieunternehmen werde seit Jahren immer mehr in Zweifel gezogen und Politiker würden ein Netz neuer Gesetze weben, um Sorgen rund um Datensicherheit bis zur Befürchtung von Wahlmanipulationen gerecht zu werden. "Anlegern, deren Tech-Aktien mitten in der Corona-Krise für das zweite Quartal ansehnliche Renditen erzielten, stellt sich die Frage, ob die neuen Regeln die Goldenen Gänse zähmen - oder sie töten werden", schreibe Smart.

"Daten und Technologiefirmen sind heute weitaus wichtiger als Öl. Die meisten erfolgreichen Geschäftsmodelle oder betrieblichen Aktivitäten beinhalten das Sammeln, Analysieren und Verarbeiten von Informationen." Anleger sollten daher mit Blick auf den Technologiesektor die folgenden fünf Bereiche im Auge behalten, in denen die Regierungen die Geschäftsmodelle völlig umkrempeln könnten: