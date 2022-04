Die US-Inflationsrate für den Vormonat liege bei 8,5 Prozent. Historisch betrachtet müsse man bis zum Anfang der 80er Jahre zurückgehen, um ein ähnliches Niveau zu finden. Spannend dabei sei, dass die Zinsentwicklung im historischen Kontext heute weitaus niedriger sei als vor 40 Jahren. Während das Zinsniveau in den 80er Jahren - bei ähnlichen Inflationsraten - bei 10 bis 12% gelegen habe, liege man aktuell bei knapp drei Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen.



Das derzeitige Marktumfeld zeige, dass die Notenbanken deutlich restriktiver agieren würden, als die Analysten es erwartet hätten, aber auch, als es von den Notenbanken selbst angekündigt worden sei. Aufgrund der hohen Inflationsrate würden Stimmen laut, die pro Sitzung eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten (also 0,5 Prozent) fordern würden. In der vergangenen Woche hätten einzelne Mitglieder der FED sogar eine noch schnellere und höhere Zinserhöhung von 75 Basispunkten gefordert - das heiße jeweils 0,75 Prozent. Würde man das hochrechnen, käme man am Jahresende auf ein Leitzinsniveau von 3,00 Prozent oder höher.



Die höheren Inflationsraten, das restriktive Verhalten der Notenbanken, der Zinsanstieg am Rentenmarkt und ein erwartungsgemäß geringeres globales Wirtschaftswachstum von etwa 3,6 Prozent würden vielen Branchen belasten - und so auch den Aktienmarkt. Während die globalen Aktienmärkte zum Jahresstart noch historische Höchststände verzeichnet hätten, habe es im Januar und Februar deutliche Kursrückgänge gegeben - zwar mit einer Erholung, doch sei diese nur kurzfristig gewesen.



Mit den zu verdauenden Belastungsfaktoren würden die Analysten davon ausgehen, dass die Konsolidierung am Aktienmarkt noch eine Zeit andauern werde. Die Märkte würden weiterhin von nervösen und meldungsgetrieben Kursreaktionen geprägt sein und die weitere Entwicklung in weiten Teilen von dem Verlauf des Ukrainekonflikts abhängen. Freundliche Perioden und Belastungsphasen würden sich weiterhin abwechseln. Das bedeute, dass die Volatilität in den nächsten Wochen anhalten werde. Das schöne stabile Umfeld steigender Aktienmärkte der vergangenen zwei Jahre sei damit erst einmal passé. Anleger sollten allerdings unabhängig der Masse agieren, dieser nicht "hinterherrennen" und ihre Aktienquote gegebenenfalls antizyklisch erhöhen. (21.04.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Aktuell steht der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) bei knapp 14.300 Punkten und Rohöl notiert unverändert bei über 100 US-Dollar je Barrel, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Bei den Rohstoffpreisen sei keine Entlastung erkennbar und die Nahrungsmittelpreise würden weiter ansteigen. Das globale Marktumfeld sei und bleibe schwierig. Ein zusätzlich erschwerender Faktor sei durch Chinas No-Covid-Strategie hinzugekommen. Mit dem über Shanghai verhängten Lockdown bilde sich ein erneuter Containerstau in den Häfen, der wiederum die globalen Lieferkettenprobleme verschärfe - und auch verlängere. In einem solchen Marktumfeld sei davon auszugehen, dass die Inflationsrate auch weiterhin auf den aktuell hohen Niveaus verharren werde.