Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:

42,20 EUR -0,35% (06.07.2020, 15:50)



XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:

42,05 EUR +0,12% (06.07.2020, 15:44)



ISIN flatex-Aktie:

DE000FTG1111



WKN flatex-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol flatex-Aktie:

FTK



Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (06.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Mit dem Rückenwind aus volatilen Märkten sei flatex, trotz der von einigen skeptisch kommentierten Einführung von Depotgebühren, nach der Fusionsvereinbarung mit dem Konkurrenten DeGiro ein Kickstart gelungen. Im ersten Halbjahr habe flatex isoliert das Volumen der abgewickelten Trades um 127% auf 13,1 Mio. Stück steigern können, der Tochter in spe sei sogar ein Zuwachs um 168% auf 24,5 Mio. gelungen. Ähnlich spektakulär seien die Zahlen zu den neugewonnenen Kunden ausgefallen (flatex +70 Tsd., +127% zum Vorjahr, DeGiro +218 Tsd. bzw. +265%). Für das Gesamtjahr sei das Ziel für das Tradevolumen von beiden zusammengerechnet daher von mehr als 37 auf bis zu 50 Mio. Stück angehoben worden, die Kundenzahl solle dann statt auf 1 Mio. (die schon erreicht seien) auf 1,2 Mio. steigen.Das Ergebnis werde von dem Wachstum deutlich profitieren. Die flatex Bank habe nach vorläufigen Berechnungen schon im ersten Halbjahr ein Vorsteuerergebnis erwirtschaftet, das um mehr als 100% über dem Resultat aus dem Gesamtjahr 2019 liege. Und die Hebung von Synergien mit DeGiro, die auf über 30 Mio. Euro taxiert würden, werde erst jetzt richtig gestartet und solle in zwölf Monaten im Wesentlichen abgeschlossen sein. Zuvor müssten die Behörden noch grünes Licht für die Übernahme geben, was im Juli erfolgen könnte. Die Einsparungen nutze flatex auch für eine Marketingoffensive, die jetzt vorläufig mit der Vorstellung als Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach gekrönt worden sei. Summa summarum entwickle sich der Onlinebroker mit großen Schritten in die richtige Richtung.Eine Aktienplatzierung der Großaktionäre GfBk und Heliad hat dennoch für einen Kursrücksetzer und eine interessante Nachkaufgelegenheit gesorgt, die die Experten von "Der Anlegerbrief" genutzt haben. Sie würden ihr Kursziel auf 55 Euro erhöhen. (Ausgabe 26 vom 04.07.2020)Börsenplätze flatex-Aktie: