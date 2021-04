Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil fashionette AG:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (14.04.2021/ac/a/nw)



Die Gutschriften für Retouren und Rabatte seien durch. fashionette habe daher die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 konkretisiert. Die Daten könnten sich sehen lassen und auch der Ausblick mache Lust auf mehr. Die Aktie des Online-Händlers für luxuriöse Modeaccessoires sollte nun endlich Fahrt aufnehmen.Durch Steigerungen in allen Produktkategorien habe die fashionette 2020 ein Wachstum der Nettoumsatzerlöse (nach Gutschriften für Retouren und Rabatte) von 29,6 Prozent auf 94,8 Millionen Euro erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 24,5 Prozent auf 8,9 Millionen Euro gestiegen. Daraus ergebe sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 9,4 Prozent. Positiv hervorzuheben sei, dass trotz des starken Wachstums der operative Cashflow im Vergleich zum Vorjahr auf 5,2 Millionen Euro nahezu habe verdreifacht werden können."Mit dem im Geschäftsjahr 2020 gezeigten Wachstum haben wir unsere ambitionierten Ziele übertroffen. Gerade durch den starken Anstieg bei der Anzahl der Neukund*innen haben wir eine großartige Basis geschaffen, um unser Wachstum in den nächsten Jahren weiter zu beschleunigen. Die Ergebnisse bestätigen unseren Ansatz, mit dem wir über unsere datengesteuerte Online-Plattform den stark wachsenden Markt für Premium- und Luxus-Modeaccessoires mit nachhaltigem Erfolg bearbeiten", so Vorstand Daniel Raab. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf dieser Basis, gepaart mit weiteren regionalen Expansionen, dem Ausbau des Sortiments sowie selektiven Akquisitionen auch künftig ein Wachstum zeigen können, das über dem des Marktes liegt."Dabei dürfte der Mega-Trend zu mehr Online-Shopping den Düsseldorfern in die Karten spielen. Für den europäischen Online-Luxusgütermarkt werde für die Jahre 2020 bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 17 Prozent prognostiziert. Bis dahin solle sich überdies laut Marktforschern der Anteil der Internet-Käufe von Luxusmode von derzeit 15 Prozent auf 30 Prozent verdoppeln."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 14.04.2021)