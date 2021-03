Xetra-Aktienkurs elumeo-Aktie:

6,55 EUR +7,38% (19.03.2021, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs elumeo-Aktie:

6,50 EUR +7,44% (19.03.2021, 15:22)



ISIN elumeo-Aktie:

DE000A11Q059



WKN elumeo-Aktie:

A11Q05



Ticker-Symbol elumeo-Aktie:

ELB



Kurzprofil elumeo SE:



Die elumeo Gruppe (ISIN: DE000A11Q059, WKN: A11Q05; Ticker-Symbol: ELB) mit Sitz in Berlin ist ein führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von Edelsteinschmuck, den die elumeo Gruppe in Thailand produziert. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das Unternehmen seinen Kunden in Europa farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Großbritannien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Günstigere Schmuckstücke werden über die Onlineshops von New York Gemstones in Hong Kong weltweit verkauft.



Das Sortiment der elumeo Gruppe umfasst Schmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine. Teilweise können die Kunden die Schmuckstücke selbst mitgestalten. Darüber hinaus ist die Gruppe mit der Premiummarke AMAYANI im Markt für gehobenen Edelsteinschmuck vertreten.



Die elumeo Gruppe wurde 2008 in Berlin und Chanthaburi, Thailand, als Joint Venture gegründet und ist anschließend in weitere europäische Märkte expandiert. In 2014 schlossen sich die Unternehmen der Gruppe auch formell unter dem Dach der elumeo SE zusammen. Die elumeo Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. In 2014 hat die Gruppe einen Konzernumsatz von etwa 71 Mio. EUR erwirtschaftet. Zum Konzern gehören neben der elumeo SE, Berlin, Deutschland, die Tochtergesellschaften Juwelo TV Deutschland GmbH, Berlin, Deutschland, Juwelo Italia s.r.l, Rom, Italien, Rocks and Co Productions Limited, Leamington Spa/Warwick, Vereinigtes Königreich, Porn Wong Kitt Company Limited mit Standorten in Chanthaburi und Bangkok, Thailand; sowie Silverline Distribution Limited, Hongkong, China.



Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites http://www.elumeo.com, http://www.juwelo.de, http://www.amayani.de, http://www.rocksandco.com, http://www.juwelo.it, http://www.juwelo.fr, http://www.juwelo.nl, http://www.juwelo.es, http://www.juwelo.be und http://newyorkgemstones.com. (19.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - elumeo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Schmuckhändlers elumeo SE (ISIN: DE000A11Q059, WKN: A11Q05; Ticker-Symbol: ELB) unter die Lupe.Die Investoren hätten bei elumeo in den vergangenen Jahren wenig Grund zur Freude gehabt. Doch Firmenlenker und Großaktionär Wolfgang Boyé habe die Gesellschaft nach einer intensiven Restrukturierung operativ wieder auf Kurs gebracht. Nun beginne die Zeit der Ernte. Analysten sähen noch deutlich Luft nach oben.Hinter elumeo würden bewegte Zeiten liegen. Doch das sei mittlerweile Schnee von gestern. Anleger sollten bei dem Online-Schmuckhändler, der den meist in Indien und Thailand produzierten Edelsteinschmuck über elektronische Vertriebskanäle wie TV, Internet und Smartphone-App verkaufe, daher den Blick nach vorne richten. Denn die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Jahr würden erste Erfolge zeigen. Mit einem positiven EBITDA von 0,9 Mio. Euro sei elumeo ein Jahr früher als erwartet zur Profitabilität zurückgekehrt. Der Umsatz sei um neun Prozent auf 42 Mio. Euro geklettert. Die Rohertragsmarge habe sich von 48,2 auf 52,6 Prozent verbessert.Ebenfalls positiv: Der Erfolg der Webshop-Aktivitäten, die um 58 Prozent auf 11,1 Mio. Euro hätten zulegen können. Die Zahl der Neukunden sei um 75 Prozent gestiegen. Hier dürfte der Lockdown den Hauptstädtern vor allem beim Weihnachtsgeschäft in die Karten gespielt haben. "Insbesondere die zu den Produktbildern ergänzend angebotenen Videos erfreuen sich zunehmender Beliebtheit", ergänze Boyé gegenüber dem AKTIONÄR. Hier dürfte die Gesellschaft in den nächsten Monaten noch mit innovativen Vertriebsansätzen aufwarten und das Geschäft weiter kräftig ankurbeln.Das Start in das laufende Jahr dürfte dem Vernehmen nach bisher auch recht ordentlich verlaufen sein. Eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumspfads scheine im Gesamtjahr möglich. Weitere Details dazu gebe es mit der Veröffentlichung des Berichts für das Geschäftsjahr 2020 am 30. März. Analysten würden schon jetzt den Daumen heben: Warburg Rearch sehe die Aktie erst bei 8,50 Euro fair bewertet. Das Kursziel der Baader Bank laute 7,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze elumeo-Aktie: