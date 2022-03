Börsenplätze ecotel-Aktie:



Kurzprofil ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend "ecotel" genannt) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: "Geschäftskundenlösungen (B2B)", "Wiederverkäuferlösungen", "Privatkundenlösungen (B2C)" und "new media solutions" (14.03.2022/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - ecotel-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ecotel communication ag (ecotel) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) weiterhin zu kaufen.Wie erwartet sei 2021 für ecotel communication zum bisher besten Jahr in der Unternehmensgeschichte geworden. Die berichteten Finanzzahlen hätten mehrheitlich über den ursprünglichen Schätzungen des Analysten und der Guidance des Managements gelegen. Dabei habe ecotel nicht nur von seiner breiten Produktpalette und Kundenbasis, sondern insbesondere von der im Jahr 2018 eingeleiteten Transformation hin zu höhermargigen und einander ergänzenden Geschäftsbereichen profitiert. Die ertragsseitigen Folgen dieser Transformation seien nach Einschätzung des Analysten noch nicht abgeschlossen. Daher bestätige er sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von 41,20 (Base-Case-Szenario) und sein "buy"-Rating für die Aktien der ecotel communication.Im vergangenen Jahr habe ecotel auf eindrucksvolle Weise aufgezeigt, welche Effekte die strategisch eingeleitete Verschiebung des Geschäftsschwerpunkts hin zu den margenstarken und einander ergänzenden Segmenten Geschäftskunden und easybell habe. So habe das EBITDA in den beiden Kernbereichen Geschäftskunden (+80,2% YoY) und easybell (+44,6% YoY) signifikant gesteigert werden können. Auch auf Konzernebene habe die EBITDA-Marge mit 18,9% (Vorjahr 11,9%) einen neuen Höchstwert erreicht. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der Jahre 2009-18, also vor der strategischen Neuausrichtung, habe die EBITDA-Marge bei gerade einmal 6,7% gelegen - und damit, bezogen auf die Kapitalkosten, nicht im wertschöpfenden Bereich.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "buy"-Rating für die ecotel-Aktie. (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link