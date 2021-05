Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

48,06 EUR -0,30% (04.05.2021, 10:19)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

58,15 USD +4,23% (03.05.2021, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (04.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.eBay wolle auf den Bitcoin-Zug aufspringen: Man erwäge, ob man das Bezahlen mit dem Bitcoin ermöglichen sollte. Je mehr Unternehmen sich in den Bitcoin engagieren würden, desto mehr etabliere sich die Kryptowährung in der Bewusstsein nicht nur der Anleger, sondern auch von breiteren Gesellschaftsschichten. Desto schwieriger wäre es auch z. B. für die US-Notenbank, diese Kryptowährung nicht nur stärker zu regulieren, sondern auch das Ganze rückabzuwickeln, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur eBay-Aktie. (Analyse vom 04.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:48,05 EUR +2,54% (04.05.2021, 10:06)