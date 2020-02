Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

33,86 EUR +8,93% (04.02.2020, 21:57)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

37,41 USD +6,79% (04.02.2020, 22:15)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (04.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Die eBay-Aktie habe am Dienstag an der Heimatbörse in New York einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Grund für den Kurssprung seien Übernahmespekulationen. Der Betreiber der New Yorker Börse biete dem Vernehmen nach für eBay. So habe die Intercontinental Exchange den Gesellschaftern des Online-Marktplatzes ein Angebot gemacht, das die Firma mit mehr als 30 Mrd. USD bewerte, wie das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Es gebe aber keine formellen Gespräche und es sei nicht sicher, dass die Gespräche zu einem Ergebnis führen würden.Mit dem heutigen Kurssprung habe die eBay-Aktie das mutmaßliche Angebot von 30 Mrd. USD fast erreicht. "Der Aktionär" sehe das weitere Kurspotenzial begrenzt - insbesondere wenn es doch zu keiner Übernahme kommen sollte. Zu schwach seien die jüngsten Zahlen und der Ausblick gewesen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze eBay-Aktie:Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:31,355 EUR +1,72% (04.02.2020, 17:35)