Börsenplätze eBay-Aktie:



Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

51,35 EUR +6,36% (04.02.2021, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

51,18 EUR +6,03% (04.02.2021, 17:41)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

61,31 USD +5,63% (04.02.2021, 17:32)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (04.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Dass eBay als E-Commerce-Konzern von der Coronapandemie profitiere, sei längst bekannt. Doch mit so guten Quartalszahlen hätten wohl nur wenige Anleger gerechnet. Die Aktie sei gestern nachbörslich mehr als zehn Prozent in die Höhe geschossen und scheine die Gewinne heute halten zu können.Der Internet-Shopping-Boom in der Coronakrise verhelfe der Online-Handelsplattform eBay weiter zu glänzenden Geschäften. Das amerikanische Unternehmen habe im vierten Quartal 2020 Umsatz und Gewinn im Jahresvergleich deutlich steigern können. Der Umsatz sei um 28 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar gestiegen. Der Betriebsgewinn habe um 42 Prozent auf 677 Millionen Dollar zugelegt, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe.Für das Gesamtjahr sehe es ähnlich gut aus. eBay habe 2020 insgesamt 10,3 Milliarden Dollar umgesetzt, 19 Prozent mehr als 2019. Der Jahresbetriebsgewinn sei um 46 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar gestiegen. eBay habe noch im Oktober seine Jahresprognose angehoben und selbst diese höheren Erwartungen übertreffen können.Die Prognose für 2021 habe Anleger auch überzeugen können. Für das laufende Quartal würden die Verantwortlichen einen weiter steigenden Umsatz in Höhe von knapp drei Milliarden Dollar erwarten. Das wäre deutlich mehr als im ersten Quartal 2020, als 2,4 Milliarden Dollar umgesetzt worden seien.Die Quartalszahlen von eBay würden so gut wie keine Wünsche offen lassen. Einziger Wermutstropfen sei die im Vergleich zu anderen Konzernen geringere Barreserve von 1,4 Milliarden Dollar. Die Aktie habe nachbörslich einen Kurssprung von mehr als zehn Prozent hingelegt und könne das Rekordhoch heute halten. Seit der Empfehlung des "Aktionär" Mitte April liege die Aktie mehr als 50 Prozent im Plus.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der eBay-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link