Börsenplätze eBay-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

57,33 EUR -1,09% (12.08.2021, 08:42)



Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

57,87 EUR +1,85% (11.08.2021)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

68,02 USD +1,05% (11.08.2021)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (12.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Nach den zuletzt eher schwachen Geschäftsergebnissen der Konkurrenz (Amazon und Etsy) sei die Erwartungshaltung an den Quartalsbericht von eBay nicht besonders groß gewesen. In der Tat habe der E-Commerce-Anbieter heute eher durchwachsene Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal gemeldet. Für Überraschung habe indes eine andere Nachricht gesorgt.Das Unternehmen habe seine Erlöse im Q2 um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten seien optimistischer gewesen und hätten 3,0 Milliarden Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt. Unter den Erwartungen sei auch das Gros Merchandise Volume geblieben, das bei 22,1 Milliarden Dollar gelegen habe (-7 Prozent gegenüber Q2 2020). Die Analysten hätten mit 22,2 Milliarden Dollar gerechnet. Dagegen habe eBay beim Gewinn pro Aktie die Erwartungen geschlagen, der bei 99 Cent gelegen habe und damit vier Cent über dem Konsens.Die Zahl der aktiven Käufer sei um zwei Prozent auf 159 Millionen gefallen, die der aktiven Verkäufer habe dagegen um fünf Prozent auf 19 Millionen gesteigert werden können.Für Überraschung habe eBays Mitteilung gesorgt, knapp 80 Prozent seines südkoreanischen Geschäfts an Emart für drei Milliarden Dollar zu verkaufen. Zudem habe das kalifornische Unternehmen nochmal den Verkauf von 33 Prozent seiner Adevinta-Anteile an Permira bestätigt.Die Q2-Zahlen von eBay seien eher glanzlos ausgefallen. Dennoch verliere die Aktie nachbörslich nur knapp ein Prozent. Offensichtlich habe der Markt nicht wesentlich mehr erwartet."Der Aktionär" wird tiefer graben und empfiehlt Investierten vorerst an Bord zu bleiben, so Emil Jusifov. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link