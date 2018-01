Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

32,80 Euro -0,91% (10.01.2018, 14:40)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

39,07 USD -1,16% (10.01.2018, 14:53, vorbörslich)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung von eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz von eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.

(10.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Colin Sebastian von Robert W. Baird:Colin Sebastian, Aktienanalyst vom Investmenthaus Robert W. Baird, rechnet laut seiner aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Aktivitätstracker für eBay Inc. signalisiere ein starkes Ende des Feiertagsgeschäfts. Das Umsatzwachstum sei eine Fortsetzung des positiven Momentums, welches sich zur Monatsmitte angedeutet habe.Analyst Colin Sebastian setzt im Zuge einer Erhöhung der Q4/17-Prognosen das Kursziel für die eBay-Aktie von 38,00 auf 44,00 USD herauf.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird stufen in ihrer eBay-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:32,60 Euro -2,40% (10.01.2018, 14:33)