Die deutsche Hotelbranche im Überblick

Ein langer Weg in Richtung Normalität

Maxim Manturov, Abteilungsleiter Anlageberatung bei Freedom Finance Europe, sagt hierzu Folgendes: "Laut Welttourismusorganisation (UNWTO) ist die weltweite Tourismusbranche im Jahr 2021 nur um 4 % gewachsen (415 Millionen internationale Reisen im Jahr 2021 gegenüber 400 Millionen im Jahr 2020). Touristen begannen aufgrund höherer Transport- und Unterkunftspreise mehr auszugeben (im Jahr 2021 kostete eine Reise rund 1500 USD im Vergleich zu 1300 USD im Vorjahr)."



Laut der jüngsten UNWTO-Expertenumfrage erwarten Branchenkenner (61 %), dass sich der globale Tourismus im Jahr 2022 verbessern wird. So sagen 58 % der Experten eine Erholung des Sektors hauptsächlich im dritten Quartal 2022 voraus. Der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, Sanktionen, die zur Schließung des Luftraums führten, die weiterhin anhaltende Omikron-Belastung und eine schwierige Wirtschaftslage (steigende Ölpreise, steigende Inflation) deuten darauf hin, dass sich die Erholung der Tourismusbranche verzögert und möglicherweise nicht im Jahr 2022 stattfinden wird. 64 % der UNWTO-Experten (befragt im Dezember 2021) glauben, dass internationale Reisen erst 2024 auf das Niveau von 2019 zurückkehren werden.



Warum sich die Investition in die Tourismusbranche gerade jetzt lohnt

Die Diskussion macht deutlich: Die Tourismusbranche ist nach wie vor im Stillstand. Die Lockerungen sind noch nicht in allen Ländern vollständig wiederhergestellt, sodass die Hotel- und Tourismusbranche auch noch in diesem Jahr Abstriche machen muss. Jedoch bereiten sich Anleger für den großen Wandel vor.



Denn die Weichen sind bereits gestellt. Neue Investitionen in Deutschland und auf globaler Ebene sind ein gutes Anzeichen dafür, dass es bald wieder bergauf geht. Und dies sollten sich auch Kleinanleger zunutze machen.



Der Kursverlauf des amerikanischen Casino- und Hotelriesen Las Vegas Sands steht exemplarisch für die gesamte Branche. Die Kurse sind nach wie vor geprägt durch die Pandemie und befinden sich momentan auf einem historischen Tiefstand. Mit dem Weg zurück in die Normalität könnte sich dies aber schnell ändern, was der globalen Tourismusindustrie einen kometenhaften Aufstieg bescheren würde.



(Abbildung: Google Finance)



Fazit: Handelsportfolio mit Reiseunternehmen erweitern

Die deutsche Tourismusbranche erwacht allmählich aus ihrem Winterschlaf. Die Zahl der Touristen steigt langsam an und im Hintergrund boomt der Hotelimmobilienmarkt. Experten gehen davon aus, dass der Wandel bereits begonnen hat.



Jedoch sagen die Prognosen einen langsamen Wandel voraus. Während die Hotel- und Tourismusbranche in den letzten Jahre pandemiebedingt unverschuldet hohe Verluste einfahren musste, stehen die Zeichen jetzt wieder auf Neuanfang. Auch wenn der globale Freedom Day noch immer auf sich warten lässt, zeigen die Impfungen erste Erfolge. Die Maskenpflicht wurde aufgehoben und 3G findet kaum noch Anwendung.



Konkret bedeutet dies, dass sich Investoren für mittelfristige Renditen schnell nach lukrativen Unternehmen aus der Tourismusbranche umschauen sollten. Hierbei kann es sich sowohl um in- als auch um ausländische Unternehmen handeln. Wer das Portfolio mit Tourismusunternehmen ausbauen möchte, sollte daher nicht länger warten, sondern von den derzeitigen Tiefstpreisen profitieren.



Neben Einzelaktien wie Las Vegas Sands oder vergleichbaren Unternehmen lohnt sich der Blick zudem auch auf Reise & Freizeit ETFs, die momentan ebenfalls äußerst günstig sind. Somit können mittelfristig hohe Profite erzielt werden.









