Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,149 EUR -2,21% (24.04.2017, 22:25)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (25.04.2017/ac/a/nw)

Krefeld (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von "Der Anlagerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlagerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) unter die Lupe.Die Aktie ihres ehemaligen Musterdepot-Titels curasan schicke sich an, das Tal der Tränen endlich zu verlassen. Nach einer mehr als einjährigen Seitwärtskonsolidierung rund um die Marke von 1,00 Euro könnte dem Wert in dieser Woche der nachhaltige Ausbruch nach oben gelungen sein. Anlass sei die Meldung gewesen, dass das Unternehmen eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit Foshion Medical, einer Tochter der renommierten Fosun Pharmaceutical Group, für China habe abschließen können. Foshion werde zunächst die Granulatvarianten des Knochenregenerationsmaterials Cerasorb im Dentalbereich vermarkten, aber zugleich bei der Zulassung weiterer Erzeugnisse für diesen Sektor behilflich sein. Auch wenn größere positive Effekte erst ab 2018 zu erwarten seien, könnte das Reich der Mitte damit zu einem Zugpferd für curasan werden.Das mache Hoffnung auf eine erfolgreiche Trendwende, zumal der Umsatz des Unternehmens zuletzt ohnehin angezogen sei. Für das vierte Quartal 2016 habe curasan einen Erlösanstieg um 37% auf 2,1 Mio. Euro vermelden können, Asien fungiere dabei als Wachstumstreiber. Die Aktienexperten von "Der Anlagerbrief" hätten sich entschieden, die curasan-Aktie nun in die Empfehlungsliste aufzunehmen. Der Titel sei aber sehr markteng und eigne sich nur als Beimischung, so die Aktienexperten von "Der Anlagerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 15 vom 22.04.2017)XETRA-Aktienkurs curasan-Aktie:1,15 EUR -1,79% (24.04.2017, 17:03)